Galatasaray 'Of' paylaşımını sildi

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka ile manipüle edildiği ortaya çıkan görüntü kısa süre sonra silindi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından taraftarlara, "Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanını 5 yıldızlı bayraklarla donatıyoruz" ifadeleriyle bir duyuru yapıldı.
Kulübün resmi X hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden sarı-kırmızılı taraftarların gönderdiği 5 yıldızlı Galatasaray bayraklarının fotoğrafları paylaşıldı.
Galatasaray'dan Trabzon'un Of ilçesinden gelen bir fotoğraf da paylaşıldı. Ancak bu gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı.
Galatasaray'ın 'Trabzon-Of' diye paylaştığı fotoğrafın yapay zeka tarafından manipüle edildiği ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde bayraktaki Galatasaray'ın 1905 olması gereken kuruluş tarihinin '1808' olarak yazıldığı görüldü.
Sarı-kırmızılı kulübün bu dikkatsizliği sosyal medyada espri konusu oldu.