Galatasaray 'Of' paylaşımını sildi

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka ile manipüle edildiği ortaya çıkan görüntü kısa süre sonra silindi.

1 /5 Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından taraftarlara, "Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanını 5 yıldızlı bayraklarla donatıyoruz" ifadeleriyle bir duyuru yapıldı.

2 /5 Kulübün resmi X hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden sarı-kırmızılı taraftarların gönderdiği 5 yıldızlı Galatasaray bayraklarının fotoğrafları paylaşıldı.

3 /5 Galatasaray'dan Trabzon'un Of ilçesinden gelen bir fotoğraf da paylaşıldı. Ancak bu gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı.

4 /5 Galatasaray'ın 'Trabzon-Of' diye paylaştığı fotoğrafın yapay zeka tarafından manipüle edildiği ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde bayraktaki Galatasaray'ın 1905 olması gereken kuruluş tarihinin '1808' olarak yazıldığı görüldü.