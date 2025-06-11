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Galatasaray 'Of' paylaşımını sildi

Galatasaray 'Of' paylaşımını sildi

Selman Ağrıkan
15:4511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka ile manipüle edildiği ortaya çıkan görüntü kısa süre sonra silindi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından taraftarlara, "Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanını 5 yıldızlı bayraklarla donatıyoruz" ifadeleriyle bir duyuru yapıldı.

Kulübün resmi X hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden sarı-kırmızılı taraftarların gönderdiği  5 yıldızlı Galatasaray bayraklarının fotoğrafları paylaşıldı.

Galatasaray'dan Trabzon'un Of ilçesinden gelen bir fotoğraf da paylaşıldı. Ancak bu gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı.

Galatasaray'ın 'Trabzon-Of' diye paylaştığı fotoğrafın yapay zeka tarafından manipüle edildiği ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde bayraktaki Galatasaray'ın 1905 olması gereken kuruluş tarihinin '1808' olarak yazıldığı görüldü.

Sarı-kırmızılı kulübün bu dikkatsizliği sosyal medyada espri konusu oldu.

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