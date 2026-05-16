Okan Buruk iki ismi komple sildi! Kadroda düşünmüyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kadro planlaması başladı. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği iki ismi belirledi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk için yol haritasını şimdiden belirledi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüpte gelecek hafta yapılacak seçime tek aday olarak girecek olan Dursun Özbek yeniden başkan seçilmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray ile mukavelesi bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımdaki geleceğinin hafta içi menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından netleşeceği belirtildi.
Mevcut kadrosunu korumayı hedefleyen Galatasaray'da ilk imza Mario Lemina'ya attırıldı ve Gabonlu orta sahanın yıllık ücreti 3 milyon euroya çıkartıldı.
Haberde, teknik Direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği Lucas Torreira ile yola devam edileceği, Uğurcan Çakır'ın ücretine ise 2026 Dünya Kupası öncesinde zam yapılacağı kaydedildi.
Verona'ya kiralanan Victor Nelsson ve Southampton'da kiralık olarak forma giyen Elias Jelert'in gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü.
Haber detayında, sarı kırmızılıların İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai ve Gabriel Sara için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Transfer çalışmalarında ise 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviyesine öncelik verilecek.