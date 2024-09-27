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Real Madrid’de Kylian Mbappe kaç hafta yok, Arda Güler yerine oynayacak mı?

Real Madrid’de Kylian Mbappe kaç hafta yok, Arda Güler yerine oynayacak mı?

15:3327/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 6. haftasında Alaves maçında sakatlanan dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe, sahalardan bir süre uzak kalacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti bu sebeple kadro planını değiştiriyor. Milli yıldız Arda Güler’in Kylian Mbappe’nin yokluğunda ilk 11’de yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Real Madrid’de Kylian Mbappe kaç hafta yok, Arda Güler yerine oynayacak mı? İşte detaylar.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e daha fazla şans vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre, Kylian Mbappe'nin sakatlığı sonrası planlarını değiştirmek zorunda kalan Ancelotti, birkaç senaryo üzerinde duruyor.


İtalyan teknik adamın, Arda Güler, Endrick ve Bellingham özelinde yeni bir plana geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

İspanyol devinden daha önce yapılan açıklamada, Mbappe'nin sol bacağından sakatlık geçirdiği bildirilirken, Fransız yıldız 3 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.


Mbappe'nin yokluğunda en olası adayın Endrick olduğu belirtilirken, Arda Güler'in de daha fazla şans bulabileceği ifade edildi. 

Ancelotti'nin sistemini 4-3-3'ten 4-4-2'ye çevirmesi halinde Rodrygo ve Arda Güler'in birlikte forma giyme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı. 

Real Madrid'de Brahim Diaz ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıklarının devam etmesi de bu ihtimali daha çok arttırdı.


Bu yaz Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, eflatun beyazlılar adına çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetti.


#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#Arda Güler

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