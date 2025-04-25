Ronaldo imzayı atıyor! Maaşı dudak uçuklattı

40 yaşındaki Portekizli yıldızın cebine günlük ise 547.9 bin lira girecek. Ronaldo'nun 200 milyon Euro'luk maaşı saat bazında hesaplandığındaysa 22.8 bin Euro yapıyor. Dakikada 380 Euro kazanan Cristiano Ronaldo, saniyede ise cebine 6.3 Euro koyacak.