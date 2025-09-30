UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ikinci hafta karşılaşmasında Liverpool'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk kadroda değişikliğe gitti. İşte Galatasaray - Liverpool maçının ilk 11'leri...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Dev mücadeleye RAMS Park ev sahipliği yapacak. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Devler Ligi'ne Frankfurt yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan puan veya puanlarla ayrılmak.
Galatasaray - Liverpool maçı için iki hoca da tercihini yaptı ve kadrolarını belirledi. Teknik direktör Okan Buruk son oynanan Alanyaspor maçının kadrosundan değişikliğe gitti.
GALATASARAY - LİVERPOOL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.