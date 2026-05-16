Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanırsa Avrupa’ya gidecekler: İşte Süper Lig’i 5. tamamlayan takım…

Trendyol Süper Lig’de son hafta maçları oynanıyor. Beşincilik yarışı içinde olan Göztepe ve Başakşehir bugün son maçlarını oynadı. Göztepe deplasmanda Samsunspor’a 3-0 mağlup oldu. Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Peki, Süper Lig’de 5. kim oldu, Avrupa kim gidiyor? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’de sezonun son hafta heyecanı yaşanırken, Avrupa kupaları için büyük önem taşıyan 5.’lik yarışı da sonuçlandı.
Haftaya aynı hedef doğrultusunda giren Göztepe ve İstanbul Başakşehir, son maçlarında sahaya çıktı.
Göztepe deplasmanda Samsunspor’a 3-0 mağlup olurken, Başakşehir ise deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı.
Alınan sonuçların ardından Başakşehir sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa kupaları için önemli bir avantaj elde etti.
Avrupa için gözler Türkiye Kupası’nda
Başakşehir’in Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağı ise Trabzonspor’un Türkiye Kupası finalindeki sonucuna bağlı olacak.
Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Başakşehir, ligi 5. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.