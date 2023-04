14 Mayıs’ı 'Kalkınmacı lider' perspektifinden okumak

Kalkınma bir bütündür ve süreç işidir. Bütün olması, ekonomik büyümenin kalkınma için yeterli olmaması; ülkenin tüm alanlarda iyiye gitmesi gerekliliğini ifade eder. Sosyoekonomik ve endüstriyel göstergelerin de iyiye gitmesi, üretimin teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve yapısının değişmesi; dış dünya ile kurulan ekonomik ve siyasi ilişkilerde bağımsız hareket etme kabiliyetinin kazanılması gibi daha birçok değişimin yaşanması gerekir. Kalkınmanın süreç olması ise politik karar alma mekanizmalarının değişen öncelikleri iyi belirlemesi ve süreci sürdürülebilir kılmasını ifade eder. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmanın en önemli bileşeni de hiç şüphesiz refah artışını milletin her ferdinin hissetmesidir. Zira ancak bu sağlandığında kalkınma çabalarına politik destek devam edecektir. Kabul etmek gerekir ki İsminde “kalkınma” olan bir parti olarak AK Parti, 20 yılı aşan iktidarı boyunca öncelikleri belirleme ve refah artışını kitlelerin hissetmesini sağlama konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca açık ara en başarılı iktidar olmuştur.

AK Parti iktidarını büyüme ve kalkınma perspektifinden incelediğimizde iki ana döneme bölmek mümkündür. İlki büyüme eksenli dönemdir. Kabaca 2012 yılına kadar geçen on yılı içine alan bu dönemde öncelik 1990’lı yılların politik ve ekonomik türbülanslarının yarattığı hasarı tamir etme çabasına verilmiştir. Bu dönemin diğer bir karakteristiği ise sürdürülebilir kalkınma için zeminin oluşturulmasıdır. Ekonomik refahın tabana yayılmasına önem veren AK Parti iktidarı, ulaşım ve telekomünikasyon yatırımları yanında beşeri sermayeyi oluşumuna ağırlık vermiştir. Sadece fiziki altyapının güçlendirilmesi ile yetinilmemiş; eğitim ve sağlıkta eşitlikçilik ve kapsayıcılık merkeze alınmıştır. Bu alanlarda sağlanan başarı AK Parti iktidarına asıl desteği veren çevrenin merkeze yürüyüşünü sağlamlaştırmış; bir bakıma ekonomik istikrarın politik istikrara transfer mekanizması işlevini görmüştür. Alttan alta yürüyen, zaman zaman açığa çıkan ve nihayetinde 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile zirveye çıkan vesayet arayışlarının her defasında güçlü bir şekilde savuşturulmasının temelinde büyüme ve refahın tabana yayılmasında Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir iktidarın sağlayamadığı bu başarı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti, planlı dönemde daha kurumsal hale gelse de yüzyıllık geçmişinin tamamında devletin kalkınma hedeflerini yönetmeye çalıştığı bir devlet olmuştur. Merhum Adnan Menderes ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’da olduğu gibi “kalkınmacı liderlik” perspektifini daha fazla önemseyen liderler gelmişse de politik istikrarsızlıklar nedeniyle bu liderler döneminde kısmi bir başarı sağlandığı söylenebilir. Erdoğan ise yirmi yılı aşkın iktidarı döneminde sağlıktan eğitime, enerjiden savunmaya ve ulaşıma kadar her alanda Türkiye’nin ikinci yüzyılına da sirayet edecek etki alanı oluşturan bir liderdir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ilk on yılında 1990’lı yılların ekonomik hasarını giderici büyüme politikaları ile geçiren AK Parti bu dönemde sağlık ve eğitim hizmetlerini erişilebilir kılmayı ve sosyal politikalarla refah artışını tabana yaymayı önemsemiştir. Sağlıkta fiziksel altyapıda esaslı bir dönüşüm bu dönemde başlamış; hastaların rehin olarak tutulduğu ve tedavi için gerekli ilaçlara ulaşamadığı bir sağlık sisteminden tabir caizse beş yıldızlı hotel konforunda sağlık hizmeti sunumuna geçiş yapılmıştır. Sağlık hizmetleri evde bakım hizmeti bağlamında en ücra köşedeki evlere dahi ulaştırılmıştır. Eğitimde de benzeri bir dönüşüm başlamış; dezavantajlı kesimlerin eğitimi için özel gayret gösterilmiştir. Eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliğinin sağlanması ekonomik eşitsizliğin kalıcı bir şekilde azaltılmasının en önemli yoludur. Bu dönemde gelirin adil dağılımı ile ilgili göstergelerin tamamında gözlemlenen hızlı iyileşme Cumhuriyetimizin yüzyıllık tarihinde eşine rastlanmayan bir hızla refahın tabana yayıldığının en önemli işareti olmuştur.

AK Parti’nin iktidardaki ikinci on yılının ilk yarısı Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olma yolunda iddiasını yükselttiği bir dönem olmuştur. Mavi Marmara ve one minute çıkışlarıyla sembolleşen ve içeride çözüm süreci ile “kendine güvenen devlet” mesajı veren Türkiye’nin yeni arayışı, çukur eylemleri, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi karşı sınamaları ile test edilmişse de milletin iktidara ve Baş(ba)kan Erdoğan’a duydukları güven sayesinde savuşturulmuştur. Bir bakıma vatandaş geçmiş on beş yılda biriktirilen güveni ve gelecek için çizilen vizyonu sahiplenmiştir.