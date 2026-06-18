9 vekilin üyeliği düşürüldü

CHP'de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay kayıtlarından silindi. Gelişme, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın paylaştığı belgeyle ortaya çıktı. Akdoğan, savunma ve itiraz süreçleri tamamlanmadan işlem yapıldığını belirterek tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut'un üyeliklerinin düşürüldüğünü açıkladı. Emir, YDK kararı beklenmeden yapılan işlemin hukuki dayanağının bulunmadığını savundu. Yargıtay'daki işlem henüz TBMM kayıtlarına yansımadığı için CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 137 olarak görünmeye devam ediyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partisinden istifa etti.