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Kurultay imzaları verildi

Kurultay imzaları verildi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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İl başkanları adına konuşan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, olağanüstü kurultay sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini söyledi.
İl başkanları adına konuşan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, olağanüstü kurultay sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini söyledi.

CHP’de yargının mutlak butlan kararı sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında Grup Başkanı Özgür Özel cephesi yeni bir adım atarak topladıkları imzaları Genel Merkez’e verdi. 830 delege imzası ile İstanbul’dan gelen ama iradesi sakatlandığı gerekçesiyle oy kullanma hakkı bulunmayan “170 delegenin irade beyanı” parti yönetimine teslim edildi. İl başkanları adına konuşan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, olağanüstü kurultay sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini söyledi. Yalaz, “Kurultayın önünde hukuki hiçbir engel bulunmuyor. Eğer 10 gün içinde gerekli adımlar atılmazsa hukuki başvurularımızı yapacağız” dedi.


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