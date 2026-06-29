Artık makul davranamayabiliriz

Nihai barış anlaşmasına yol açmasını hedefleyen ve ABD ve İran tarafından imzalanan ateşkes mutabakatı iki ülkenin karşılıklı saldırılarıyla ihlal ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini iddia ederek “Bu nedenle ABD uçakları İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesislerine ve kıyı radar üslerine saldırdı. Görünen o ki, asla ders almayacaklar. Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak” dedi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

ABD ordusu İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın "M/T Kiku" tankerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki İran’a ait 10 askeri hedefinin vurulduğunu duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçaklarının kullanıldığı belirtilirken, saldırılara ait görüntüler yayınlandı. ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini ve buna misilleme olarak İran’daki askeri altyapıların hedef alındığını açıklamıştı.

MUTABAKAT ZAPTI İHLAL EDİLDİ

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin, Keşm Adası ve Sirik kenti başta olmak üzere İran’ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran, terörist ABD ordusunun 28 Haziran 2026 Pazar Günü sabaha karşı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyor. İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir" denildi. Açıklamada ayrıca bu durumun, ABD’nin yükümlülüklerine değer vermediğini gösterdiği vurgulandı. İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

DAHA SERT KARŞILIK VERİLECEK

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran basınından yayınlanan açıklamada, ordunun deniz ve hava kuvvetlerinin, ABD'nin son saldırılarına ‘kararlı bir karşılık’ verdiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi de söz konusu saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, "Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi, düşman hilekâr ve güvenilmezdir ve müzakereler sırasında bile her an hareket edebilir. İslam Cumhuriyeti'nin her düşman eylemine cevabı kararlı olacaktır ve düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde, daha öncekinden daha sert bir karşılık alacak" ifadelerini kullandı.

HER MÜDAHALE GECİKMEYE YOL AÇAR

Irak’ın başkenti Bağdat’ta mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile imzalanan mutabakata değinerek savaşın sona ermesi için mutabakatın Lübnan ile ilgili maddeler de dahil olmak üzere tüm bölümlerine uyulması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran kontrolü altında olduğuna işaret eden Arakçi, "İran’a dayatılan savaşın son gelişmeleri ve ayrıca İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin gelişmeler hakkında mevkidaşıma bilgi verdim. Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran’ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Üzerinde çalıştığımız konu budur. Bu sorumluluk, İran’a aittir. Bu konuda başka hiçbir taraf ya da devletin yetkisi yoktur. Bu, mutabakat kapsamında tamamen açıktır ve herhangi bir müdahale ya da tek taraflı adım, durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecek" diye konuştu. Arakçi, Körfez ülkeleriyle bir güvenlik çerçevesi oluşturulması çağrısında bulundu.







