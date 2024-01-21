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Avrupa'nın hasta ve yorgun adamı: Almanya

Almanya Maliye Bakanı, "Avrupa'nın hasta adamı" yakıştırmalarına karşı verdiği cevapta, ülkenin bir kahve molasında olduğunu ifade etti.

14:57 - 21/01/2024 Pazar
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Olaf Scholz
Olaf Scholz

Ekonomistler Almanya'daki son duruma sık sık dikkat çekiyor.


Ülkede uzun yıllar sonda yaşanan enflasyon sorunu ile özellikle hizmet sektörü çalışanları ve emeklilerin beli büküldü.


Son dönemde ise çiftçiler hükümetin başını ağırtacak, tüm ülkeye yayılan devasa gösterilere imza attı.


'Hasta adam' tartışmaları


Bu kaos sürecinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine acil tedbir çağrıları da devam ediyor.


Ülkede ekonominin küçülmesi ise ‘Avrupa’nın hasta adamı’ tartışmalarını başlattı.



"Almanya uykusuz bir gece sonrasındaki yorgun bir adam"


Bunun üzerine Almanya Maliye Bakanı Christian Linder’den açıklama geldi.


İsviçre’nin Davos kasabasındaki bir panelde konuşan Lindner, şu ifadeleri kullandı:


"Bazılarınızın Almanya'nın muhtemelen hasta bir adam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Almanya hasta adam değil. Almanya uykusuz bir gece sonrasındaki yorgun bir adam. Düşük büyüme beklentileri kısmen bir uyandırma alarmıydı. Ve şu an iyi bir kahve içiyoruz. Bu da yapısal reformlar anlamına geliyor. Ardından da ekonomik açıdan başarılı olmaya devam edeceğiz.”

Angela Merkel sonrası


Ülkenin 'Ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktıktan sonra yerine Olaf Scholz geldi.


Bunun üzerine kurulan koalisyon hükümeti, başarısızlıklarıyla eleştiriler almaya başladı.


Eleştirilerin başında ise dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz yer alıyor.


İngiliz basınında da konu oldu


Almanya'nın ekonomik durumu geçtiğimiz yıl İngiliz basınında da konu oldu.


İngiliz ekonomi dergisi The Economist dergisinin kapağında Almanya, ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendirildi.


Birçok ülkenin gerisinde kaldı


Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 0,3 küçüldüğü belirtildi.


Bu oran, Avrupa Komisyonu’nun Euro bölgesi için ortaya koyduğu yüzde 0,6’lık büyüme hedefinin oldukça altında kaldı.


Böylelikle Almanya; Fransa, İspanya, İtalya, ABD ve İngiltere’nin gerisinde kaldı.


Alman hükümeti, 2024'te yüzde 1,3 büyüme öngörüyor.


Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9 büyüyeceğini tahmin ediyor.




#Almanya
#Avrupa
#ekonomi
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