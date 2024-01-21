Avrupa'nın hasta ve yorgun adamı: Almanya

"Bazılarınızın Almanya'nın muhtemelen hasta bir adam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Almanya hasta adam değil. Almanya uykusuz bir gece sonrasındaki yorgun bir adam. Düşük büyüme beklentileri kısmen bir uyandırma alarmıydı. Ve şu an iyi bir kahve içiyoruz. Bu da yapısal reformlar anlamına geliyor. Ardından da ekonomik açıdan başarılı olmaya devam edeceğiz.”