Bakan Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına sert tepki: Mehmetçik ilk andan itibaren seferber

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Depremin ardından Mehmetçik’in kışlalardan geç çıkarıldığına” ilişkin iddiaların yanlı olduğunu ve iyi niyetle izah edilemeyeceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıya başkanlık eden Bakan Akar, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

GEREKEN NE VARSA YAPTI VE YAPIYOR

TSK’nın depremin hemen ardından harekete geçtiğini vurgulayan Akar, “TSK olarak ilk andan itibaren bu acıyı hafifletmek ve vatandaşımıza yardım etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptı ve yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

MİLLETİNİN YANINA KOŞTU

“Depremin ardından Mehmetçik’in kışlalardan geç çıkarıldığına” ilişkin söylemlere tepki gösteren Akar, şunları söyledi: “Bu tartışmalar gerçekleri yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, TSK unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur.”

İYİ NİYETLE İZAH EDİLEMEZ

“Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez.”

İLK GÜNDEN BERİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Mehmetçik’in deprem bölgesinde nöbet, devriye, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, askeri helikopter ve uçaklarla taşınan depremzedelerden bazılarının TSK’ya ait sosyal tesislerde misafir edildiğini bildirdi. TSK’ya ait depolardan deprem bölgelerine akaryakıt desteğinin de sağlandığını söyleyen Akar, deprem bölgelerinden 18 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Milletimizin bağrından çıkan TSK bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır.”

BU ZOR DÖNEMİ DE ATLATACAĞIZ

“Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır.”

4 bin 662 sorti

TSK’nın tüm nakliye uçakları ile genel maksat helikopterlerinin hava yardım koridorunda görev aldığını dile getiren Akar, “Hava yardım koridorunda şu ana kadar 65 uçak, 70 helikopter, İHA/SİHA’larla birlikte toplam 4 bin 662 sorti gerçekleştirildi” bilgisini verdi. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar’ın Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdiğini belirten Akar, “Bu sıkıntılı günlerde bir umut ışığı olarak Hatice Deniz isimli bebeğimiz de TCG Bayraktar gemimizde dünyaya geldi” diye konuştu.



