Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan yarın Almanya'yı ziyaret ederek görüşmeler yapacak.

Bakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un eş başkanlığında başkent Berlin'de düzenlenecek Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında "İkili İlişkiler", "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri", "Güvenlik ve Savunma" ve "Bölgesel Meseleler" konulu çalışma grupları bir araya gelecek ve akabinde hazırlanan raporları Bakanlara sunacak.

Fidan, ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogdan duyulan memnuniyeti ifade edecek.

Stratejik Diyalog Mekanizması'nın, ikili ilişkilerin stratejik boyutunu değerlendirmek ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliği ile eş güdümü kuvvetlendirmek açısından faydalı bir zemin teşkil ettiğini belirtecek Fidan, toplantı vesilesiyle yapılacak görüşmelerin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve mevcut işbirliği alanlarının derinleştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirecek.

Hakan Fidan, Almanya'daki Türk toplumunun, Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri boyutunu güçlendiren asli bir unsur olduğuna ve Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahına önem verildiğine dikkati çekerek iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ortaklığın daha ileri taşınması ile karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik imkanları değerlendirecek.

Bağlantısallık, yüksek teknoloji, dijitalleşme ve yeşil enerji alanlarındaki mevcut işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıma iradesini vurgulayacak Fidan, gelecek dönemde gerçekleştirilecek Enerji Forumu ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantılarının, 60 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin yeni ufuklara taşınması açısından önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekecek.

Fidan, Avrupa'yı Türkiye üzerinden Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan bağlantısallık projelerinin, işbirliği açısından önemli bir potansiyel barındırdığının altını çizerek Almanya ile askeri ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'nın bu yıl içerisinde düzenlenmesinin bu alandaki ortaklığı daha ileri taşıyacağını ifade edecek.

Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsallaşmış ve çok katmanlı bir işbirliği anlayışı temelinde ilerletilmesi gerektiğine işaret edecek Fidan, Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun yeniden canlandırılmasının önemini vurgulayacak.

Fidan, Almanya'nın Gümrük Birliğinin güncellenmesine vereceği desteğin, Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından kritik önem taşıyacağına dikkati çekerek Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade edecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimlerinin yanı sıra proje ve stratejilerine dahil edilmesinin gerektiğini kaydedecek.

Orta Doğu ve Ukrayna gündemi

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının ve bölgesel istikrarın tesisine yönelik çok taraflı çabaların önem taşıdığını belirtecek Fidan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik çabalara olan desteğini sürdüreceğini ifade edecek.

Hakan Fidan, Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan görüşmelerin, savaşın adil ve kalıcı bir çözümle sonlandırılması için büyük önem taşıdığını yineleyerek Türkiye'nin, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden tesisi için ilgili tüm aktörlerle eş güdüm içinde çaba göstermeye devam edeceğini dile getirecek.

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizlik ortamının başlıca nedeni olduğunu vurgulayacak Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ihlallerini giderek yoğunlaştırdığına ve iki devletli çözüm vizyonunu ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalarına hız verdiğine dikkati çekecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, uluslararası toplumun, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla daha etkin sorumluluk üstlenmesinin önemine değinecek.

Türkiye-Almanya ilişkileri

Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Almanya ilişkileri, iki NATO müttefiki arasında uzun yıllara dayanan ve güçlü ortaklık zemininde gelişen yapısının yanı sıra siyasi, ekonomik, beşeri ve güvenlik boyutlarını kapsayan çok katmanlı yapısıyla öne çıkıyor.

Son dönemde karşılıklı gerçekleştirilen üst düzey temaslar, ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi daha da pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 17 Kasım 2023'te Almanya'yı ziyaret etmiş, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 5 Şubat 2025'te, Almanya Başbakanı Merz ise 29-30 Ekim 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı en son 28 Kasım 2025'te ziyaret etmiş, Alman mevkidaşı Wadephul ise 17 Ekim 2025 ve 12 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumundaki Almanya ile mevcut 52,2 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

2005-2025 yıllarında Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yatırımlar 13,5 milyar dolara ulaşırken aynı dönemde Türkiye'den Almanya'ya yapılan doğrudan yatırımlar 4,7 milyar doları aştı.

İki ülke arasındaki müteakip Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı ile Yedinci Enerji Forumu'nun 19 Haziran'da Ankara'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin güçlü şekilde sosyal ve kültürel etkileşim halinde olduğu Almanya'dan 6,7 milyon turist 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere kurumsal perspektif ile stratejik boyut kazandırmak ve Türkiye'nin AB katılım sürecini desteklemek amacıyla dönemin Dışişleri Bakanları tarafından 12 Mayıs 2013'te Berlin'de imzalanan Ortak Bildiri'yle Stratejik Diyalog Mekanizması (SDM) kurulmuştu.

Bu çerçevede, yıllık SDM toplantılarının iki ülke Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenmesi ve uzman çalışma gruplarının tertiplenmesi öngörülmüştü.

SDM'nin ilk toplantısı 12 Mayıs 2013'te Berlin'de, ikinci ve son toplantısı ise 19-20 Haziran 2014'te İstanbul'da yapılmıştı.

Karşılıklı ikili ziyaretlerin yoğunlaştığı bir ortamda SDM'nin de canlandırılması gerektiğine yönelik ortak bir irade oluşmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz'in 30 Ekim 2025'te Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında SDM'nin canlandırılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı.



