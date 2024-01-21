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Bakan Fidan New York'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmayı ele almak amacıyla 23 Ocak'ta düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılacak.

15:24 - 21/01/2024 Pazar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor.


Bugüne kadar sayısız görüşmeler gerçekleştiren Fidan, hem mevkidaşlarıyla görüşürken hem de bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.


Son olarak Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.



Dünya savaşa sessiz


7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşında can kaybı her geçen gün giderek artıyor.


İsrail ordusu saldırılarını sistematik olarak her geçen gün şiddetle sürdürüyor.


Bu süreçte tüm dünya savaşa sessiz kalıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkesi sağlamak ve sivil kayıpların önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor.




#Hakan Fidan
#New York
#ABD
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