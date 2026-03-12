Yeni Şafak
Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in babasına gelen tehditlere karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu

08:4712/03/2026, Perşembe
Nizamettin-Rojin Kabaiş / Adalet Bakanı Akın Gürlek
Bakan Akın Gürlek, kamuoyunda gündeme gelen Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Kabaiş’in dile getirdiği söz konusu iddiaların incelenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını belirten Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

"KİMSENİN TEHDİT VE BASKI ALTINDA KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


#rojin kabaiş
#akın gürlek
#tehdit
