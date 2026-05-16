Bartın'da beş katlı binanın çatısı yandı

22:3616/05/2026, Cumartesi
Binanın çatısı, yangında büyük hasar gördü.
Bartın'ın Amasra ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü.

Yangın, 18.30 sıralarında Kum Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, çatıyı sardı. Yangına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, çatıya merdiven uzatan ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Binanın çatısı, yangında büyük hasar gördü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.




