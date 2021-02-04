Gündem Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin
SAMSUN

Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi: Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin

Samsun’da yaşayan bir kişi uzun yıllardır böbrek hastası olan çocuk arkadaşına hiç tereddüt etmeden böbreğini vererek hayata tutunmasına yardımcı oldu.

Haber Merkezi İHA
Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi:
Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi:

Samsun’un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde ikamet eden Murat Sağlam (45), 2000 yılında böbrekleri iflas edince hastanede diyalize girmeye başladı. 6 yıl diyalize girin Murat Sağlam’a 2006 yılında babası Rahim Sağlam böbreğini verdi.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ

Babasının böbreği ile hayata tutuan Murat Sağlam’ın babasından aldığı böbreği de 2 yıl önce iflas edince yeniden diyalize mahkum oldu. Murat Sağlam tekrar böbrek nakli için çaresiz bir şekilde arayış içindeyken aynı mahallede oturan çocukluk arkadaşı Adil Sağlam (46) tereddüt etmeden ve hiçbir karşılık beklemeden böbreğini arkadaşına verme kararı aldı.

ÇOK MUTLUYUM

Adil Sağlam’ın nakil için dokularının Murat Sağlam ile uyumlu çıkması üzerine iki arkadaş yanlarında da Soğucak Mahallesi Muhtarı Bahri Uysal’ı da alarak İstanbul’un yolunu tuttular. Bayrampaşa ilçesinde özel bir hastanede yapılan ameliyat ile Adil Sağlam’ın böbreğinin biri alınarak aynı hastanede Murat Sağlam’a nakledildi. Çocukluk arkadaşının kendisine böbreğini vermesi üzerine çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Sağlam, "Adil benim çocukluk arkadaşımdı, artık kardeşim oldu. Allah herkese Adil gibi bir arkadaş nasip etsin. Çok mutluyum" dedi.
Arkadaşına tereddüt etmeden böbreğini veren Adil Sağlam ise "Murat’ın durumunu çok üzülüyordum. Onunda gezip dolaşmasını istedim. Sağlığına kavuşmasını istedim. Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim" diye konuştu.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Hastanede Adil Sağlam ile Murat Sağlam’ı yalnız bırakmayan Soğucak Mahallesi Muhtarı Basri Uysal, "Murat ile Adil çocukluk arkadaşı. Soy adları aynı ancak yakın akraba değiller. Çok uzak dedelerden akrabalıkları var. Uzun zamandır böbrek hastası olan Murat’ın sağlığına kavuşması için Adil’in böbreğini vermesi hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
iPhoneların şarjı daha uzun gidecek

iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

​Yeni güncelleme arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatıyor.
Hareket sürekli varyıkıcı deprem yok

Hareket sürekli var
yıkıcı deprem yok

​Fay hattında büyük yarık ve çukurlar oluştu, GPS'le izlendi.
Türkiyenin nüfusu 2020de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.
Halk TV'den tehlikeli provokasyon

Halk TV'den tehlikeli provokasyon

​Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar.
Bilmiyordum<br>benim suçum değil

Bilmiyordum
benim suçum değil

​Rum lider Anastasiadis'in 'Altın Pasaport' nedeniyle başı dertte.
İstanbul Valiliği<br>duyurdu

İstanbul Valiliği
duyurdu

Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti.
Kapatmak için gerekçe bulun

Kapatmak için gerekçe bulun

​Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok.
Muğla'da korkunç olay

Muğla'da korkunç olay

​17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kastınızı biliyoruz

Kastınızı biliyoruz

​Eylemleri yönlendirenlerin, hangi niyete hizmet ettiği sorgulanıyor.
42 kişi öldü o hayatta kaldı

42 kişi öldü o hayatta kaldı

​Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı.
Teknofest heyecanı başlıyor

Teknofest heyecanı başlıyor

​Albayrak Grubu'nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük festivaline başvurular başladı.
Gülen'in kutsal ruhu

Gülen'in kutsal ruhu

​'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.