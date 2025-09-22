Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile karşılıklı yatırımlar da artmalı

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir yılda ülkemize yapılan doğrudan yatırım 14 milyar dolar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor

ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.

Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz.

(ABD ile) Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

(ABD ile) Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

