Hatay'da bir kadın kekik toplarken yüksekten düştü: AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

18:3017/05/2026, Pazar
DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kekik toplarken dengesini kaybedip yüksekten düşen kadın yaralandı. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kekik toplamak için gittiği kırsal alanda dengesini kaybederek yüksekten düşen kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Kekik toplamak için kırsal alana çıkan kadın, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı halde bulunduğu yerden kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


