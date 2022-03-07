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İSTANBUL

İstanbul’a kar fırtınası geliyor: '1987'den sonra en iddialı yağış olacak'

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi, İstanbul’u vuracak Aybar kar fırtınasının gününü açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Foto: Arşiv.

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul'u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul'da Perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın Pazartesi'ye kadar etkili olacağını belirtti.

Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi 1987'den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu.

AYBAR KAR FIRTINASI GELİYOR

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor” ifadeleri kullanıldı.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen addır. Sibirya üzerinden bulunduğumuz coğrafyaya geleceği tahmin edilen soğuk hava dalgasının, Mart ayında geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklendiğinden gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' ismi verilmiştir.

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