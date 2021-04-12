Kısıtlama tedbirleri yaban hayatına yaradı: Ayılar ve yaban keçileri vadilere indi

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19 nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağı ile diğer günlerde çeşitli kısıtlama ve tedbirler sürüyor. Cumartesi geceden, pazartesi sabahına kadar kısıtlamanın sürdüğü kentte, araç trafiği olmayınca bir anne iki yavru boz ayı, Munzur Vadisi’ne kadar inerek yiyecek aradı.

Yiyecek arayan ayılar görüntülenmelerine aldırış etmeyerek bir süre gezindikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

FOTOĞRAF 6 Müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanlarıyla ilgili her türlü tespitte ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda fotokapan kullanıldığını belirtildi. Bölge müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta yaban hayvanı geliştirme sahaları ile belirli avlaklara fotokapan kurularak izleme çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, fotokapanlara kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntülerin yansıdığı kaydedildi. Orta Karadeniz'de fotokapanlara yakalandılar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ilişkin gözlem yapıldı.









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Ayrıca erkek yaban keçileri de vadilerde görüntülendi. Tekeler, karınlarını doyurduktan sonra zirvelere doğru yol aldı.



Hem yaban hayatı hem de doğal zenginliği ile dikkat çeken kentte, benzer görüntülerin son 1 yıl içerisinde sık sık yaşandığı aktarıldı.

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