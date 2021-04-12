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Gündem Kısıtlama tedbirleri yaban hayatına yaradı Ayılar ve yaban keçileri vadilere indi
TUNCELİ AKTÜEL

Kısıtlama tedbirleri yaban hayatına yaradı: Ayılar ve yaban keçileri vadilere indi

Tunceli’de Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle doğa boş kalınca, ayılar ve yaban keçileri vadiye indi.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlama tedbirleri yaban hayatına yaradı: Ayılar ve yaban keçileri vadilere indi
Ayılar ve yaban keçileri vadilere indi.

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19 nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağı ile diğer günlerde çeşitli kısıtlama ve tedbirler sürüyor. Cumartesi geceden, pazartesi sabahına kadar kısıtlamanın sürdüğü kentte, araç trafiği olmayınca bir anne iki yavru boz ayı, Munzur Vadisi’ne kadar inerek yiyecek aradı.

Yiyecek arayan ayılar görüntülenmelerine aldırış etmeyerek bir süre gezindikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Orta Karadeniz'de fotokapanlara yakalandılar
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Müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanlarıyla ilgili her türlü tespitte ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda fotokapan kullanıldığını belirtildi.
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Bölge müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta yaban hayvanı geliştirme sahaları ile belirli avlaklara fotokapan kurularak izleme çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, fotokapanlara kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntülerin yansıdığı kaydedildi.
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Orta Karadeniz'de fotokapanlara yakalandılar
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ilişkin gözlem yapıldı.


  • Ayrıca erkek yaban keçileri de vadilerde görüntülendi. Tekeler, karınlarını doyurduktan sonra zirvelere doğru yol aldı.


Hem yaban hayatı hem de doğal zenginliği ile dikkat çeken kentte, benzer görüntülerin son 1 yıl içerisinde sık sık yaşandığı aktarıldı.

Bodrum kuşlara kaldı: Kısıtlamaya uyuldu her yer bomboş kaldı
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Bodrum'da kısıtlamanın ilk gününde, az sayıda yabancı turist, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Bazı turistler sahil kenarında oturup, güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da deniz kenarında fotoğraf çektirdi.
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Kısıtlamaya uyulduğu gözlenen ilçenin girişindeki ana yollarda, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
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Bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın marketlere giderken, bazılarının da hayvanlarını gezdirmek için sokağa çıktığı gözlendi.
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Boş kalan dünyaca ünlü Kumbahçe Paşa Tarlası ve Gümbet sahilleri kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.
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Ünlü eğlence kulübü ve restoranların bulunduğu Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri de kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçirdi.
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Alınan tedbir ve kurallara vatandaşların uyduğu gözlendi.
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İlçede hava sıcaklığının öğle saatlerinde 19 derece, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü bildirildi.
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Bodrum kuşlara kaldı: Kısıtlamaya uyuldu her yer bomboş kaldı
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.


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