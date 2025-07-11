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Komisyon işbaşı yapıyor

Komisyon işbaşı yapıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurulmasını önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önümüzdeki hafta işbaşı yapacak.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM bünyesinde oluşturulacak komisyon, PKK’nın Irak kuzeyinde silahlarını bırakmaya başlamasının ardından çalışmalarına başlayacak. 35 kişiden oluşacak komisyonun toplanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar çağrıda bulunacağı belirtildi. Komisyon Meclis’teki ilk toplantısını bu çağrı sonrasında yapacak.

Komisyon için ayrı bir yasa çıkarılmayacak, Anayasa ve içtüzüğün Meclis’e tanıdığı yetkiler çerçevesinde hayata geçirilecek. Bu kapsamda da Meclis Başkanı’nın çağrısı üzerine TBMM’de görevlendirilmiş grup başkanvekillerinin imzasıyla oluşturulacak protokol çerçevesinde komisyon hayata geçirilecek.

Komisyonda İYİ Parti’nin yer almaması beklenirken, diğer partilerde komisyon üyeliği için yarış başladığı öğrenildi. Meclis’te grubu bulunan 5 partinin grup başkanlıklarına komisyonda üye olmak isteyen milletvekillerinin dilekçe yağdığı öğrenildi.



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