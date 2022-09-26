Gündem Mersinde DEAŞa şafak operasyonu 10 gözaltı kararı
MERSİN

Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı

Mersin'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı
Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dökümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O.'nun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca şüpheliler arasında DEAŞ'a istihbaratı bilgi toplayan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da polisi alarma geçiren paylaşım: 120 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da polisi alarma geçiren paylaşım: 120 kaçak göçmen yakalandı

Bağcılar’daki kan donduran görüntüleri çekip paylaşan üç kişi gözaltında
GÜNDEM
Bağcılar’daki kan donduran görüntüleri çekip paylaşan üç kişi gözaltında
Putini kızdıracak teslimat

Putin'i kızdıracak teslimat

ABD'den yola çıkmıştı: Ukrayna'ya ulaştığı açıklandı.
Polisi alarmageçiren paylaşım

Polisi alarma
geçiren paylaşım

Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı.
Çok sayıda ildeşaşırtan görüntü

Çok sayıda ilde
şaşırtan görüntü

​Elon Musk İran için harekete geçirdi.
Üç işçi<br>hayatını kaybetti

Üç işçi
hayatını kaybetti

​Jelatin fabrikasında zehirli gaz faciası.

​Silahları suç ortağı ABD gönderdi.

​Hakkaniyet gözetilmeli.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Enflasyon mazide bir hatıra olacak.

​Anketlerde en önde.

​Putin'e yakın isimler de eleştirdi.

​Alıcı da satıcı da fiyatta direniyor.

​Yüründükçe elektrik.

​MASAK raporu ortaya koydu.

​Yedi kaza 15 can.
Yeni postnişin Ahmet Özhan oldu

Yeni postnişin Ahmet Özhan oldu

​Son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.
Suçıktı Şiir Akşamları eski neşesini buldu

Suçıktı Şiir Akşamları eski neşesini buldu

Bu sene ilk kez uluslararası boyuta taşındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.