Mersin'de otomobil tır ile çarpıştı: Anne ile kızı hayatını kaybetti

19:4216/05/2026, Cumartesi
AA
Anne ve kızının cenazeleri, işlemlerinin ardından Mut Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Mersin’in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada Emine Korkmaz ile kızı Sümeyye Korkmaz hayatını kaybetti, sürücü Adem Korkmaz yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adem Korkmaz idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, Silifke-Mut kara yolu Karadiken mevkisinde, karşı istikametten gelen Yüksel Uysal yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaralandığını, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Korkmaz (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri ise işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.


