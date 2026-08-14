Orman yangınlarında 30-30-30 kuralına dikkat

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nemin yüzde 30’un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı dönemlerde orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını söyledi. “30-30-30 kuralı” olarak bilinen bu koşullarda kırmızı alarm düzeyinde önlem alınması gerektiğini belirten Tolunay, uyarıların toplumun nasıl hareket edeceğini bildiği bir “yangın kültürüne” dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

KIVILCIM ÇIKARAN MAKİNELERE DİKKAT

Türkiye’de yangın riskinin genellikle 1 Mayıs-1 Kasım arasında arttığını kaydeden Tolunay, iklim değişikliği nedeniyle yüksek riskin eylüle kadar uzayabildiğini ifade etti. Kurutucu rüzgarların bitki örtüsündeki nemi düşürerek ormanı “barut fıçısı” haline getirebildiğine dikkati çeken Tolunay, yangının kimi zaman bir insanın yürüme hızından daha hızlı yayılabildiğini anlattı. Yangınların önlenmesinde yanıcı madde yönetiminin önemine işaret eden Tolunay, ev, bağ ve bahçe çevresindeki kuru otların temizlenmesi, ormanlarla yerleşimler arasında tampon alanlar oluşturulması ve ormana yakın yapılarda yangına dayanıklı malzeme kullanılması gerektiğini söyledi. Yol kenarları, elektrik nakil hatları ve demir yollarının çevresinde de kolay tutuşabilecek materyallerin temizlenmesi gerektiğini belirtti. Tolunay, kiritik hava koşullarında kıvılcım çıkaran makinelerin kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

‘Anız’ denetimleri sonuç veriyor

Diyarbakır, Batman ve Mardin’de denetim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla anız yangınları azaldı. Diyarbakır’da anız yakılması nedeniyle tutulan tutanak sayısı 2024’te 113 iken 2025’te 54’e geriledi. Batman’da haziran-temmuz döneminde yangın sayısı geçen yıla göre 69’dan 40’a düştü. Mardin’de ise anız kaynaklı orman yangınları 47’den 13’e, zarar gören alan 260 hektardan 55 hektara geriledi. Anız yakanlara dekar başına 698 lira ceza uygulanıyor. Yetkililer, biçerdöverlerde su tankeri ve yangın tüpü bulundurulması, operatörlere eğitim verilmesi ve riskli bölgelere su tankerleri dağıtılması gibi önlemlerin sürdüğünü belirtti.

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