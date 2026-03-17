Sanık sandalyesinde olmalıydı

İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden olan Özer, 10 yılda İmamoğlu’nun desteğiyle CHP İlçe Başkanlığı’ndan milletvekilliğine kadar yükseldi. Kamuoyunda “para kuleleri” olarak bilinen CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde balya balya para sayma görüntülerinde de Özer’in ismi geçiyordu. Söz konusu paranın Özer’in avukatlık ofisinde toplandığı belirtiliyor. İBB davasında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin ise Özer'in ofisinde bir toplantı yapılıp hiç yapmadıkları bağışlar karşılığında sahte makbuz kesilmesi istendiğini anlattı. Bu bağışların 5 milyon TL ile 1,7 milyon avro arası olduğu belirtiliyor. Soytekin aynı ifadede, olası bir operasyon ihtimaline karşı bazı para ve belgelerin milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Turan Taşkın Özer’e emanet edilmesinin planlandığını da söyledi. Soytekin ayrıca 7 Mart’ta YTT Hukuk Bürosu’nda yapılan toplantıda, soruşturma sürecine ilişkin planlamaların yapıldığını, gözaltı olması durumunda kimlerin hangi avukatlarla temsil edileceğinin ve nasıl ifade verilmesi gerektiğinin anlatıldığını ileri sürdü.