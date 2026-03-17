Sanık sandalyesinde olmalıydı

İBB yolsuzluk davasında şov sırası bu kez İmamoğlu’nun adamı CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’deydi. Özer, cübbe giyip avukat bölümüne oturmakta ısrar ettiği için duruşma yapılamadı. Özer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı sırasında görüntüleri çıkan “para kulelerinin” en kritik ismiydi. İBB sanıklarının avukatlık ücretlerini de ödediği belirtilen Özer, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılanamıyor.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasına dün devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan beşinci duruşmada da cübbesini giyinip avukat bölümüne oturan ve kalkmayan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer krize neden oldu. Salona gelen Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, “Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin” dedi. Özer avukat olduğunu söyledi.
HER GÜN YENİ KRİZ
Başkan Aylan'ın, vekaleti olup olmadığını sorduğu Özer, duruşmayı takip ettiğini belirtti. Aylan “İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz. İzleyici bölümüne geçelim. Şu anda sizin sıfatınız nedir?” diye sordu. Özer de “Önümde iddianame açık, not alıyorum. Zorla çıkarın beni” şeklinde cevap verdi.
ARA VERİLİP ERTELENDİ
Mahkeme başkanı, “Herkes yerinde olursa sağlıklı bir yargılama yaparız. İzleyici bölümünde hukukçu olarak oturabilirsiniz. Milletvekilleri için gerekli yeri ayırdık. Bu şekilde yargılamaya başlayamam” ifadelerini kullandı. Bir kısım avukatlar duruma itiraz etti. Başkan, avukatları bağırmamaları için uyarıp üsluplarının doğru olmadığını vurguladı. Özer'in izleyiciler için ayrılan bölüme geçmemesi üzerine duruşmaya ara verildi. 1 saatlik ara boyunca Özer'in avukat bölümünden ayrılmaması üzerine duruşma bugüne ertelendi.
ÇAPRAZ SORGU YAPILACAKTI
CHP’li milletvekilleri nedeniyle yargılama aksıyor. Duruşmada savunmalar Ağaç A.Ş. dosyasıyla devam edecekti. Perşembe günü savunma yapan tutuklu sanık İBB iştiraki Ağaç A.Ş. Satınalma Müdürü Ümit Polat’ın dün çapraz sorgusunun tamamlanması planlanıyordu. Polat’ın çapraz sorgusunun ardından avukatlarının savunmalarının alınması, daha sonra da Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı’nın savunmasına geçilmesi bekleniyordu. Turan Taşkın Özer nedeniyle tüm bunlar bugüne sarktı.
Paralar ona emanet
- İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden olan Özer, 10 yılda İmamoğlu’nun desteğiyle CHP İlçe Başkanlığı’ndan milletvekilliğine kadar yükseldi. Kamuoyunda “para kuleleri” olarak bilinen CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde balya balya para sayma görüntülerinde de Özer’in ismi geçiyordu. Söz konusu paranın Özer’in avukatlık ofisinde toplandığı belirtiliyor. İBB davasında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin ise Özer'in ofisinde bir toplantı yapılıp hiç yapmadıkları bağışlar karşılığında sahte makbuz kesilmesi istendiğini anlattı. Bu bağışların 5 milyon TL ile 1,7 milyon avro arası olduğu belirtiliyor. Soytekin aynı ifadede, olası bir operasyon ihtimaline karşı bazı para ve belgelerin milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Turan Taşkın Özer’e emanet edilmesinin planlandığını da söyledi. Soytekin ayrıca 7 Mart’ta YTT Hukuk Bürosu’nda yapılan toplantıda, soruşturma sürecine ilişkin planlamaların yapıldığını, gözaltı olması durumunda kimlerin hangi avukatlarla temsil edileceğinin ve nasıl ifade verilmesi gerektiğinin anlatıldığını ileri sürdü.
Avukat ağına finansman sağladı
- Tanık Emin Erhan Karaçam ifadesinde, gözaltına alınan şüpheliler için yönlendirilen avukatların ücretlerinin, Avukat Mehmet Pehlivan tarafından ödendiğini, söz konusu paranın da Turan Taşkın Özer’den temin edildiğini öne sürdü. Soruşturma dosyasındaki bu beyanlar doğrultusunda Turan Taşkın Özer hakkında delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu, milletvekili dokunulmazlığının örgütsel faaliyetlerde kalkan olarak kullanıldığı, soruşturma sürecini yönlendirmeye yönelik organizasyonların yapıldığı, şüphelilerin itirafçı olmasını engellemek amacıyla geniş bir avukat ağının finansmanının sağlandığı yönünde değerlendirmelerin dosyada yer aldığı ifade edildi. Turan Taşkın Özer’in milletvekili olması nedeniyle mevcut dosyada şüpheli sıfatıyla yer almadığı, ancak soruşturma kapsamında aleyhine bulunan bu beyanların dosyada bulunduğu öğrenildi.
Her suçlamada o var
- Davada 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere 407 sanık yargılanıyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede örgüt lideri olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun, 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İmamoğlu’nun yargılandığı pek çok suçta doğrudan adı geçen Turan Taşkın Özer ise milletvekili dokunulmazlığı sebebiyle yargılanamıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da olan Özer hakkında, 2025 yılında yolsuzluk davası sonrası dokunulmazlığın kaldırılması sebebiyle fezleke hazırlanarak TBMM’ye sunulmuştu.
İzleyici alınmayacak
- İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşmadaki gerginlik nedeniyle duruşma düzeni için yeni tedbirler istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderen mahkeme, güvenlik önlemlerine ilişkin duruşmalarda sanık yakınları dışında izleyicilerin alınmamasını talep etti. Mahkeme tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve sanıkların savunmalarını tamamlayabilmesi için duruşma salonuna yalnızca sanıklar, avukatları, müştekiler, müşteki vekilleri, basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin alınması istendi. Başsavcılık da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gereken özenin gösterilmesi konusunda tedbir alınması için yazı gönderdi.