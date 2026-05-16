Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sazlık alanda görüldü! Mahallede kurt paniği: Yerleşim yerine kadar indi

Sazlık alanda görüldü! Mahallede kurt paniği: Yerleşim yerine kadar indi

16:5416/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Malatya’da kurtlar yerleşim yerine indi
Malatya’da kurtlar yerleşim yerine indi

Malatya’nın Darende ilçesinde yerleşim alanına kadar inen kurt mahalle sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, çocuklar ve hayvanlar açısından risk oluşabileceğini belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Olay, Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede bulunan sazlık alanda görülen bir kurt çevrede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden oldu. Yerleşim yerlerine yakın bölgede görülen kurtların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda ev bulunduğunu belirterek özellikle gece saatlerinde endişe yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, çocuklar ve hayvanlar açısından risk oluşabileceğini belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



#Malatya
#kurt
#Darende
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı