TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

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FETÖ örgüt üyelerini Biden’in kampanya gezilerine göndererek Türkiye'yi ve Erdoğan aleyhine kampanya yürütüyor

15 Temmuz'da Türkiye'yi kana bulayan FETÖ'nün ABD'de firari bulunan militanları ile burada devşirdiği militanları ABD seçimleri öncesi Joe Biden'ın kampanyalarına katıldığı ortaya çıktı. Biden'ın seçim kampanyalarına katılan FETÖ militanları medya röportajları sırasında Biden'a Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yorum alabilecekleri sorular yöneltiyor. Örgütün Biden’in kampanya gezileri sırasında yaptığı tüm toplantılarda, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Suriye’nin sorulduğu belirlendi. Soruların, yabancı uyruklu öğrencilerin kişiler tarafından sorulması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bu kişilerin örgütün, ABD’deki dernek ve vakıfları ile okullarıyla bağlantılı oldukları anlaşıldı.