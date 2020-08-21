Son dakika haberleri: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan doğal gaz müjdesi açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeni ardından yaptığı açıklamada, "Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük doğal gaz rezervini açıkladığı müjdeyi duyurmasının ardından açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasının ardından şunları söyledi:
"Eğer millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalışırsanız Cenab-ı Hak size ummadığınız yerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Bu böyle bir fırsat Türkiye için. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu olaya sevinmesi gerektiği kanaatindeyim, öyle olacağını da düşünüyorum."