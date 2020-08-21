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POLİTİKA

Son dakika haberleri: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan doğal gaz müjdesi açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeni ardından yaptığı açıklamada, "Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek." dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük doğal gaz rezervini açıkladığı müjdeyi duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasının ardından şunları söyledi:

  • "Eğer millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalışırsanız Cenab-ı Hak size ummadığınız yerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Bu böyle bir fırsat Türkiye için. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu olaya sevinmesi gerektiği kanaatindeyim, öyle olacağını da düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu
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