Sürüklenen yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı

9 kişinin bulunduğu yelkenli tekne son anda kurtarıldı
Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 9 şahsın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde içerisinde 9 kişinin bulunduğu yelkenli tekne sahil güvenlik botuna yedeklenerek Antalya Kalkan Balıkçı Barınağı’na güvenli bir şekilde yanaştırıldı.
