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Türkiye'den Doğu Akdeniz'e hava ablukası: Yeni ana jet üssü faaliyete geçti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 16. Ana Jet Üs Komutanlığı faaliyete geçti. Üssün komutanlığına Tuğgeneral Yusuf Karuk atandı.

12:36 - 11/08/2024 Pazar
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16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı
16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı
Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda, Muğla'nın
Dalaman
ilçesinde 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kuruldu.

Yeni üssün konumu, askeri açıdan kritik bir öneme sahip.


Uzun yıllardır bölgede önleme uçuşları için nöbet tutan birimler, artık daha kapsamlı bir üs yapılanmasına kavuştu.


Doğu Akdeniz'de tehditler arttı


İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilim, Doğu Akdeniz’in önemini bölgesel gelişmeler açısından da artırdı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü törenlerinde, donanmaya ait 50 gemi ile denizde resmi geçitte bulunarak bölgede bir güç olduğunun mesajını vermişti.


TSK, Akdeniz bölgesine yönelik hava gücünü de artırdı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde, bağlı birliklerinin Ege ve Akdeniz’de bulunduğu Amfibi Kolordu Komutanlığı kuruldu.


İHA'ların merkezi olacak


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Muğla Dalaman’da Deniz Hava Üs Komutanlığı bulunuyor.


Deniz üssünde ağırlıklı olarak deniz karakol uçakları ile deniz helikopterleri görev yapıyor. Üsse son yıllarda Akıncı ve Aksungur ağırlıklı olmak üzere insansız hava araçları da konuşlandırıldı.


Böylece deniz üssü, Batman’daki insansız uçak sistemleri üssünden sonra Türkiye’nin ikinci büyük insansız uçak üssü meydanı özelliğini kazandı.


Özellikle Aksungur İHA’lar, Ege Denizi’nde önemli keşif görevlerinde bulunuyor.



Jetler konuşlanacak


Hava Kuvvetleri’nin Eskişehir, Konya, Merzifon, Bandırma, Malatya, Diyarbakır ve Balıkesir’de savaş uçağı filolarının görev yaptığı ana jet üsleri bulunuyor.


Adana İncirlik’teki Tanker Üssü Komutanlığı, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’na dönüştürüldü.


Tanker üs komutanı olan Tuğgeneral Kemal Güleç, 10. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı.


Tuğgeneral Karuk atandı


Dalaman’da kurulan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı’na da Hava Tuğgeneral Yusuf Karuk getirildi.


TSK, Aksaz Deniz Üssü’nün bulunduğu bölgede Hava Kuvvetleri bünyesinde ana jet üssü kurarak, Akdeniz bölgesine yönelik hava gücünü hem deniz hava unsurları hem de savaş uçakları ile güçlendirmiş oldu.



Komuta yenilendi


Yüksek Askeri Şura’nın ardından yapılan atamalar ile ana jet üslerinin önemli bölümünde de komuta kademesi yenilendi.


Tuğgeneraller Mete Kuş Konya’daki 3. Ana Jet Üssü Komutanı, Hüseyin Sabri Akgöl Malatya Erhaç’taki 7. Ana Jet Üssü Komutanı, Cenk Al Balıkesin 9. Ana Jet Üssü Komutanı, Esat Çetin Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı.


Eskişehir’deki 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na Tuğgeneral Hüseyin Seçkin Sevinç, Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü Komutanlığına Tuğgeneral Halil Uğur Serin getirildi.


Eğitim uçaklarının bulunduğu İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üssü’nün Komutanı ise Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik oldu.




#Dalaman
#Muğla
#Doğu Akdeniz
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