Türkiye’nin nabzını tutan anket: AK Parti önde, yüzde 56 'sıra bize gelebilir' diyor

Türkiye genelinde yapılan Areda Survey araştırması, siyasi tercihlerden dış politikaya, güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir yelpazede dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara seçim tercihleri, İran’a yönelik saldırılar, terörle mücadele ve ekonomik algıya ilişkin çok sayıda soru yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri siyasi tercih oldu.

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada yer aldı.

Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

• AK Parti: %33,3

• CHP: %29,7

• DEM Parti: %9,2

• MHP: %8,6

• İYİ Parti: %6,4

Diğer partilerin oy oranları yüzde 4 ve altında kaldı.

LAİKLİK TARTIŞMALARINA NET MESAJ

Son dönemde yeniden gündeme gelen laiklik tartışmaları da ankette yer aldı.

Katılımcıların yüzfe 68,7’si laiklik tartışmalarını gereksiz ve anlamsız buldu. Yüzde 60,7’si Türkiye’de laikliğin tehlike altında olmadığını ifade etti

KÜRSÜ İŞGALİNE DESTEK AZINLIKTA

CHP’li milletvekillerinin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yeminini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği kürsü işgali eylemi de seçmene soruldu.

Yüzde 60,7 destek vermedi.

Yüzde 39,3 destek verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ İSTENMİYOR

Araştırmaya göre toplumun önemli bölümü terörle mücadelede taviz verilmesine karşı.

Yüzde 70,1 hükümetin mevcut yasalardan taviz vermemesi gerektiğini söyledi. Yüzde 60,2 PKK’nin müzakere yoluyla bitmeyeceğini düşünüyor

İRAN SALDIRISINA BÜYÜK TEPKİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili sorular ankette en dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Yüzde 93,2 İran’a saldırıya karşı çıktı. Yüzde 94,7 saldırının haklı gerekçesi olmadığı görüşünü dile getirdi. Yüzde 93,7 ABD ile müzakerelere güvenilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

'SIRA TÜRKİYE’YE GELEBİLİR' ENDİŞESİ

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri güvenlik algısı oldu.

Katılımcıların yüzde 56’sı İsrail’in İran’dan sonra Türkiye’yi hedef alabileceğini düşünüyor. Yüzde 44’ü böyle bir risk görmüyor.

HUCKABEE’NİN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “Nil’den Fırat’a kadar olan topraklar İsrail’in hakkıdır” açıklaması toplumda büyük tepkiyle karşılandı. Yüzde 96,7 bu ifadeyi ‘küstahça’ buldu

RAMAZAN’DA FİYATLAR ARTTI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde katılımcıların büyük çoğunluğu fiyat artışlarına dikkat çekti. Yüzde 76,3 Ramazan ayında gıda fiyatlarının geçen yıla göre daha pahalı olduğunu söyledi.

İşsizlik konusunda ise yüzde 52,4 işsizliğin düştüğünü çevresinde hissetmediğini belirtti.

TÜRKİYE–YUNANİSTAN YUMUŞAMASINA DESTEK