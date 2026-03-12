Yeni Şafak
40 yaş üzerindekiler dikkat: Glokom çoğu zaman geç fark ediliyor

40 yaş üzerindekiler dikkat: Glokom çoğu zaman geç fark ediliyor

21:0212/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
AA
Glokom
Glokom

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, glokom hastalığının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, erken teşhis edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası kapsamında görüşlerine yer verilen Süleymanzade, glokomun göz içi basıncının artması sonucu görme sinirinde hasara yol açan ciddi bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

"Fark edene kadar hastalık ilerlemiş oluyor"

Hastalığın erken dönemde çoğu zaman belirti vermediğine dikkati çeken Süleymanzade, "Sinsi ilerleyen glokom, görme kaybına neden olabilir. Hastalar çoğu zaman görme alanındaki kaybı fark edene kadar hastalık ilerlemiş oluyor. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süleymanzade, glokomun genellikle yavaş ilerlediğini, hastalığın fark edilmesinin çoğu zaman rutin göz muayeneleri sırasında göz içi basıncı ölçülerek mümkün olduğunu aktardı.

Bazı grupların glokom açısından daha yüksek risk taşıdığını vurgulayan Süleymanzade, şunları kaydetti:

“Ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, 40 yaş üzerindeki bireyler ve kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle bu kişilerin düzenli olarak göz muayenesi yaptırması gerekir. Glokom tamamen ortadan kaldırılamasa da erken tanı konulduğunda göz damlaları, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemlerle göz içi basıncı kontrol altına alınabilir. Bu sayede görme sinirinde oluşabilecek hasarın ilerlemesi önemli ölçüde yavaşlatılabilir."

Süleymanzade,
görme alanında daralma, bulanık görme veya gözlerde basınç hissi gibi şikayetler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.
