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Hayat

En gencinden en tecrübelisine: Bir duruşumuz var

Milli sporcularımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikonik pozlarıyla gündemde. Türk heyetinin en tecrübeli ismi 51 yaşındaki milli atışçı Yusuf Dikeç'in, eli cebinde yaptığı atışla gümüş madalya kazanmasını dünya konuştu. Pozlarıyla konuşulanlar Dikeç'le sınırlı kalmadı. En genç sporcumuz 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin rakipleriyle arasını açtığı anlar ile milli atlet Ersu Şaşma'nın sırıkla atlamalarındaki zafer sevinci de olimpiyatlara damga vurdu.

Büşra Karagöz
04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:07 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli sporcularımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında elde ettikleri dereceleri kadar 'havalı pozlarıyla' da konuşuluyor. Milli atışçı Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan eli cebinde yaptığı atışıyla gümüş madalya kazanması kadar sırık atlamadaki zafer pozuyla antrenörüne selam veren Kuzey Tunçelli'nin fotoğrafı da sosyal medyanın en konuşulanları arasında yer aldı.

RAHAT OL MADALYAYI AL

Olimpiyatlara giden milli kafilenin en genci 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli. En tecrübelisi ise 51 yaşındaki Yusuf Dikeç'ti. Bu ikili aynı zamanda olimpiyatlardaki 'havalı' pozlarıyla en çok konuşulan isimler oldu. Dikeç, tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak derece elde etmesiyle dünyanın gündemine oturdu. Olimpiyatlar devam ederken diğer sporcularımızdan da ikonik pozlar

gelmeye devam etti.

HAVUZDA TEK BAŞINA

Olimpiyat oyunlarında milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik derecesiyle serisini büyük bir farkla birinci sırada tamamladı. Bu başarısıyla finale kalan Tunçelli,

gurur yaşarken o anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Yarışma sırasında rakipleriyle aradaki farkı açan Tunçelli'nin havuzdaki kulvarların arasında 'tek başına gibi' verdiği mücadele dikkatleri çekti.

POZUNU VERDİ FİNALE KALDI

Milli atlet Ersu Şaşma da 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı. Ersu'nun atlayış sırasında yaptığı ikonik zafer pozu, en çok konuşulan kareler arasına girdi.

EDA ERDEM'DEN BİR İKONİK POZ DAHA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yine verdiği mücadeleyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Daha önce verdiği ikonik pozuyla heykeli dikilen milli sporcu Eda Erdem, Olimpiyatlar Oyunları'nda Dominik Cumhuriyeti olan karşılaşmasındaki başarılı kurtarışıyla da çok konuşuldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris'teki olimpiyat açılışı ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnenlene ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin botularını birkez daha gözler önüne sergi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi, o görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim. İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı. Bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım." dedi.


#Paris Olimpiyat Oyunları
#Spor
#Yusuf Dikeç
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