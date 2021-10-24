En verimli 75 gün ​

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) Hafızlık Projesi kapsamında, 26 öğrenci 2,5 ayda icazet aldı. Musıkî makamı ve toplu tekrara dayanan yeni modelle hafız olan öğrenciler, şimdi de Diyanet’in hafızlık sınavına hazırlanıyor. Yaz tatillerini hafızlıkla taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan gençler, duygularını anlattı.

EN VERİMLİ YAZ TATİLİMDİ

Marmara İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Seyyidde Burcu Toksöz (22), “Tüm alışkanlıklarımı bir kenara bırakıp kendime yeni bir rutin oluşturdum. Bir yaz tatilimi hafızlık eğitimime ayırdım ve geçirdiğim en verimli yazdı.” dedi. İZÜ İslami İlimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Feyza Nur Saycı (21) da büyük bir heyecanla katıldığı proje sayesinde hayali olan hafızlığa ulaştığını, ileride hafızlar talebeler yetiştirmek istediğini söyledi.

HAFIZ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM

Saycı, “Hafızlık benim için lise son sınıftan beri okulla birlikte götürmeye çalıştığım bir parçamdı. Bu program 3 ayda hafızlığımı tamamlama hayalleriyle girdiğim bir yolculuktu. Ezber yapıp Kur’an’ın bize kendisini açtığını gördükçe bu yolculuk meşakkatiyle birlikte rahmetini yaşayarak tecrübe ettiğimiz bir hal aldı.”

İZÜ İslami İlimler mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Sümeyye Bilgin ise (24), şunları söyledi: “İlk başlarda yoğun maratona ayak uydurmada zorlandım ancak sonrasında melekelerimizin hızlanmasıyla ezberleri kolayca yapmaya başladık. Hayat rutinim pek eskisi gibi devam etmedi. Daha doğrusu zamanımız güzel şeylerle o kadar doluydu ki bize faydası olmayan şeylere ayıracak vaktimiz yoktu. İleride ben de hafız yetiştirmek üzere bir kurumda çalışmayı düşünüyorum.”

YOL MEŞAKKATLİ AMA SONU GÜZEL

İZÜ İslami İlimler Fakültesi mezunu Nursena Ergen (23) de hafızlığın çocukluk hayali olduğunu anlattı. Ergen, “Geçirdiğim en güzel ve en verimli 75 gündü. Bu yolda kendi sınırlarımı aşmayı ve vakti doğru planlamayı öğrendim. Yol meşakkatli de olsa sonu güzel oldu. Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde Gülsüm Arslan hocamız koordinatörlüğünde hafızlık projesini uyguluyorum.” dedi.

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Gülsüm Arslan

Z kuşağı hafızlığı sevecek

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Gülsüm Arslan, genç hafızların sertifikalarını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan aldıklarını hatırlattı. Arslan, “Muhterem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çalışmamızı ‘hafızlıkta yeni yöntem’ olarak niteleyip tebrik etmesi bizim açımızdan onur.” dedi. Yeni model hafızlık projesinin klasik yöntem uygulayan hocalara karşı olmadığının altını çizen Arslan, hayırda yarışmak gerektiğini söyledi. Arslan, “Bendeniz de 30 yaşında hafızlığını klasik yöntemle yapmış biri olarak ifade edeyim ki, 2-3 yıl gibi süreler artık alabildiğine uzun görülmekte. Bu yöntemle amacımız, özellikle Z ve Alfa kuşağının öne çıktığı günümüzde hafızlığın korku, kaygı ile değil, Kur’an ile öğrenci arasındaki manevi duygusal bağ güçlendirilip sevdirilerek yapılmasını sağlayabilmektir.” şeklinde konuştu. Arslan, Türkiye ve Arap aleminden seminer, pilot uygulama teklifleri aldıklarını anlattı.

Musıkî makamı ve tekrara dayalı

Proje Koordinatörü Gülsüm Arslan, musıkî makamları ve toplu tekrara dayalı hafızlık modelini şöyle anlattı: “Daha çok rast makamını kullandığımız bu yöntemde önce hoca ayeti makamla ve hadr usûlü okuyup öğrencilerden koro halinde tekrar etmelerini ister. Bu durum günde 8-9 saat ortalama 10 sayfa ezberleninceye kadar sürer.”

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