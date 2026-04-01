Fotoğraf yarışması ‘uluslararası’ oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”, fotoğraf tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Şafak gazetesi tarafından 5. kez düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı. Bu yıl dört temel kategori ve bir özel ödül kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, toplam 2 milyon TL ödül dağıtılacak. Yurt içinden ve yurt dışından fotoğrafçılar, başvurularını 5 Haziran 2026 tarihine kadar yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yarışma bu yıl ilk kez yurt dışından başvurulara da açıldı. Geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen yoğun ilgi ve artan başvuru talepleri doğrultusunda, uluslararası katılımın önünü açmak amacıyla başvuru sistemine pasaport numarası ile kayıt imkânı eklendi. Bu adımla birlikte Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası ölçekteki görünürlüğünün ve prestijinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ’NİN HİKAYESİ TAMAMLANACAK

Şehit Mustafa Cambaz’ın yıllar boyunca izini sürdüğü kadim mekânlardan ilhamla hayata geçirilen Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, 2026 yılında Habib-i Neccar Camii temasıyla gerçekleştiriliyor. Antakya’nın kalbinde yer alan ve asırlardır farklı medeniyetlere tanıklık eden Habib-i Neccar Camii, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar almasının ardından yeniden ayağa kalktı. Yarışmanın özel ödül kategorisi kapsamında fotoğrafçılardan, bu kadim yapının geçmişini, bugününü ve yeniden yazılan hikâyesini aynı karede buluşturan fotoğraflar bekleniyor.

4 KATEGORİ 1 ÖZEL ÖDÜL

Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması; 2025’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi–Serbest Haber) ve Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi–Serbest Haber) olmak üzere dört temel kategoride düzenleniyor. Ayrıca Habib-i Neccar Camii temasıyla Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü de yarışma kapsamında takdim edilecek.

2 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışma, alanında deneyimli ve güçlü bir jüri tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulda; Türk Kızılayı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Foto Muhabiri Kayhan Özer, Albayrak Medya Prodüksiyon Müdürü Emir İskender ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk Özgöncü yer alıyor. Her bir temel kategoride birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilirken; Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kapsamında da 200 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL ödül sahibini bulacak.

CAMBAZ’IN HATIRASINI YAŞATIYORUZ

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’yi adım adım gezerek ulu camileri, tarihî yapıları ve kültürel mirası belgeledi. Kadrajına giren on binlerce fotoğrafla güçlü bir arşiv bırakan Cambaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yüzlerce vatandaşımızla birlikte şehit düştü. Onun hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, fotoğraf aracılığıyla hafızayı diri tutmayı ve yarım kalan hikâyeleri tamamlamayı amaçlıyor.



