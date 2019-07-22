Hayat Hayatınızın en önemli tercihlerinden Üniversite seçerken dikkat edilmesi gerekenler
AKTÜEL

Üniversite seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Hayatınızın en önemli tercihlerinden: Üniversite seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Sınav tercih dönemleri, hem öğrenciler hem de aileler için en heyecan verici ve üzerinde en çok düşünülmesi gereken süreçlerden. Bu süreçte verilecek kararlar sadece bir dönemi değil, kişinin tüm hayatını değiştirebilecek etkide.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tercih yaparken, sahip olduklarınız; sınav başarı durumunuz, ailenizin ya da sizin ekonomik gücünüz, kabiliyet ve becerileriniz, istek ve amaçlarınız, nasıl bir hayat yaşamak istediğiniz gibi değişmezleriniz vardır. Tüm bu değişmezlerin yanında, tercih edeceğiniz okulların teknik, akademik ve kültürel anlamda yeterlilikleri ve donanımları esas anlamda çok önemlidir. Devlet ya da vakıf üniversitesi ayrımı yapmadan; tercih edeceğiniz okulun, yurt dışı değişim imkanlarını, yabancı dil yeterliliğini, çift anadal - yan dal imkanlarını, burs kolaylıklarını, staj - iş imkanlarını detaylı araştırmakta fayda var.

Peki üniversite seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Yabancı dil eğitimi

Hangi bölümü tercih edecek olursanız olun, yabancı dil problemini kesinlikle üniversite okurken aşmanız gerekecek. Bunun önemi, hem üniversite hayatı hem de iş hayatı için oldukça büyük. Tam da bu noktada, üniversitelerin yabancı dil eğitimine verdiği önemi araştırmanızda yarar var.

Üniversitelerin mesleki alandaki başarısı

Teori her zaman çok kıymetlidir evet ama öğrenim süresi boyunca, öğrencinin mesleki olarak neler öğreneceği ve kendine neler katacağının önemi de oldukça büyük. Bu yüzden üniversitelerin akademik kadrolarını da muhakkak araştırmak, incelemek gerekir. Bölüm hocalarının çalışma alanları ve projeleri öğrencilerine her zaman ilham verir.

Araştırma ve uygulama merkezleri

Üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezleri, öğrencilere mesleki yetkinlik kazandıracak en önemli faktörlerden. Teorinin pratiğe dönüşeceği alanlar okul tarafından sağlanmazsa meslek edinme sürecinin tamamlandığından ve bütünlüğünden bahsetmek yersiz olacaktır. Bu alanlarda okulların yeterliliğini anlayabilmek adına, tercih listenize eklemeyi düşündüğünüz okulların akreditasyon belgesine sahip olup olmadığını hızlıca kontrol edebilirsiniz. Bu belge, verilen eğitimin kalitesini belgelemek için ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından verilir. Ve her bölüm için farklı akreditasyon kuruluları vardır.

REKLAM

Eğer tercih listenizde Fen-Edebiyat Fakülteleri varsa bu öğretim programlarının kalitesini FEDEK akredite eder ya da psikoloji bölümlerini tercih etmek istiyorsanız Psikologlar Derneği tarafından akredite edildiğini göreceksiniz. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardan.

Yurt dışı eğitim ve staj imkanları

Üniversite sürecinde, mesleki anlamda gelişim imkanının yanında, yeni dünyalar tanıyabilme imkanı da bulmak çokça önemli. Okul, öğrencinin dünyayı tanıyabilmesi ve dünyaya açılabilmesi için bir köprü olmalı. Tercih edeceğiniz üniversitenin uluslararası bağlantıları hakkında bilgi edinmekte yarar var. Eğitim sürecinde okulunuzun desteğiyle ilerlemek, yalnız yürümekten çok daha kolay olacaktır.

Sosyal ve fiziksel imkanlar

Sosyal imkanlar ilk duyduğunuzda kulağa ekstra gibi gelebilir ama aslında olmazsa olmaz kriterlerden biri. İnsan sosyal bir varlık ve doğası itibari ile onu yalnız düşünmek mümkün değil. Tercih yaparken, okulların fiziksel ve sosyal imkanlarını da göz önünde bulundurmanızda yarar var. Ders dışı zamanlarda ya da vize-final dönemlerinin hemen ardından stresten uzaklaşabileceğiniz, kendinize keyifli aktiviteler bulabileceğiniz bir okul iyi bir seçenek. Bölümünüzle ilgili katılabileceğiniz söyleşiler, seminerler, kulüp etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri olmalı. Bunlar hem kişisel hem de sosyal gelişim açısından oldukça önemli. Bu yüzden, tercih döneminde göz ardı edilmemesi gereken detaylardan biri de sosyal imkanlar.

REKLAM

Kendinizi tanımanın ve tüm bu kriterleri tek tek değerlendirmenin ardından yapmanız gereken tek şey tercih taslağınızı oluşturmak!

Güçlü sosyologlar New York, Londra’dan değil İstanbul’dan çıkacak
HAYAT
Güçlü sosyologlar New York, Londra’dan değil İstanbul’dan çıkacak

Ünlü oyuncu kendi restoranını açtı
HAYAT
Ünlü oyuncu kendi restoranını açtı

Uzun süre tokluk sağlıyor
HAYAT
Uzun süre tokluk sağlıyor
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
İki kuruma soruşturma

İki kuruma soruşturma

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulamalar tespit edildi.
İstanbuldatarihin en büyük operasyonu

İstanbul'da
tarihin en büyük operasyonu

Rekor sayıdaki sahte dolarları ​FETÖ'cüler mi bastı?
20 Ağustos'a<br>kadar süre verildi

20 Ağustos'a
kadar süre verildi

​İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeler için İçişleri Bakanlığı'ndan talimat.
Kayaların <br>arasında bulundu

Kayaların
arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.
Ortak üretim

Ortak üretim

​Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkiler büyüyor.
Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok.
Ön tasarımı <br>tamamlandı

Ön tasarımı
tamamlandı

​2022 yazında ilk uçuşa hazır hale gelecek.

Ek seferler konuldu

Ek seferler konuldu

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı hazırlığı.

Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı.

Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk gerçekleşecek.
İran'dan misilleme

İran'dan misilleme

İngiltere'de Acil Durum Kurulu bugün toplanıyor.
1 ton esrarı <br>TIR'la taşıyorlardı

1 ton esrarı
TIR'la taşıyorlardı

​Batman'da PKK'nın borular arasına sakladığı esrar ele geçirildi.
TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma
Ekonomi

TÜRSAB ve Biletix'e soruşturma

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturma kararlarının Biletix'in sözleşmelere eklediği ekstra masraflardan, TÜRSAB'ın ise hac kontenjanlarına ilişkin uygulamaları üzerine alındığı belirtildi.
İstanbul Valiliği: Kaydı bulunmayan Suriyeler 20 Ağustos'a kadar başka illere gönderilecek
Gündem

İstanbul Valiliği: Kaydı bulunmayan Suriyeler 20 Ağustos'a kadar başka illere gönderilecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.
İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti
Gündem

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti

Esenyurt'ta tarihin en büyük sahte dolar operasyonu gerçekleştirildi. Matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Operasyonda biri FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.