Masallar bize ne söyler

Psikanalitik kuram gerek Türk edebiyatında gerekse ülkemizin Batı dillerindeki edebiyat kürsülerinde sığ kalmış yaklaşımlardan birisidir. Roman ve hikâye türünde dahi psikanalitik yaklaşım adına kısıtlı çalışmalar bulunuyorken masal üzerine yapılan psikanalitik çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu açıdan bakıldığında Freud Bana Masal Anlatsa kitabı masallar ve çocuk edebiyatı üzerinden okuyucularına geniş bir düşünme alanı bırakıyor. Eser giriş ifadesinde yer alan “bu masal bir çocuğa nasıl anlatılır” cümlesiyle masalları okuyucu meselesi üzerinden ele alıyor. Parmaksız, masalın niyeti, çocuk ve ebeveyn döngüsünde çocuğun içeriği algılama biçimini, anlatının çocuk üzerindeki psikolojik etkilerini göz önünde bulundurarak kuvvetli bir psikanalitik-masal formunu veriyor. Parmaksız “Uyku öncesi çocuklara okunan hayal unsurlarıyla dolu metinler dizini” olarak tanımlanan masal türünü daha girift metotlara dayandırarak da okunabileceğini gösteriyor.

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