Murat Ülker’den marka DNA’sı vurgusu: Markalar yeni nesillere nasıl ulaşmalı?

Marka DNA’sını ve mevcut kitleni korurken, farklı beklentileri olan yeni nesillere nasıl ulaşabilirsin? Murat Ülker, yeni yazısında bu soruyu, AP x Swatch İş Birliği Royal Oak örneği ile ele aldı. Ülker, markaların değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlarken öz değerlerini kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Murat Ülker'in Yahya Ülker’in yazısına atıfla yaptığı değerlendirmeler şu şekilde;

KONU: SWATCH X AUDEMARS PİGUET “ROYAL POP” GÜNCEL İŞ BİRLİĞİ

Analizini yaparken de şimdilerde Pazarlama 7.0 kitabını yazan Philip Kotler’in pazarlama ilkelerini kullanmış. Yahya Ülker’in Kotler’in ilkelerini değil de Edwardo Bono’nun kategori dışı düşünme biçimini, Seth Godin’in fikir virüsü yaklaşımını, W. Chan Kim ve Renée Mauborgne’in Mavi Okyanus Stratejisi Tuvalini ya da Malcolm Gladwell’in Kıvılcım Anı tezini uygulamasını kullanabilirdi. Ama bence iyi bir seçim yapmış.

Yıllardır pazarlama arenasında yazı ve kitaplarıyla adı sık geçen herkes “metodoloji” üretmiş sayılıyor. Oysa Edward de Bono, Seth Godin ya da Malcolm Gladwell çok değerli düşünürler, yorumcular ve trend anlatıcıları olabilir; fakat bunlar sistematik pazarlama teorisi kuran, ölçülebilir pazarlama modeli geliştiren akademisyenler değiller. Daha çok ilham veren popüler düşünce üreticileri. Tabii ki bunlarla da Swatch ve AP işbirliği analiz edilir ama Yahya Ülker’in başta sorduğu sorunun cevabını bu analizler veremez.

ChanKim ve Renée Mauborgne ise pazarlama değil iş stratejisi akademisyenleri. Geliştirdikleri Mavi Okyanus Stratejisi temel olarak “rekabetsiz yeni alan yaratma”, yani mevcut rekabetin dışında yeni talep üretme mantığına dayanır. Oysa Royal Pop’un merkezindeki asıl mesele yeni kategori yaratmaktan çok Yahya Ülker’in de üzerinde durduğu mevcut sembolik değeri koruyarak yeni kuşaklara ulaşabilmek.

Philip Kotler ise pazarlamayı “reklam, iletişim fikri” seviyesinden çıkarıp; segmentasyon, hedefleme, konumlandırma, müşteri sadakati, marka mimarisi, fiyatlama, kanal yönetimi, yaşam boyu değer, ilişki yönetimi ve stratejik pazarlama sistematiği üzerine kurmuştur.

Royal Pop gibi bir vakayı analiz ederken mesele sadece “viral oldu mu?” sorusu değildir. Asıl mesele:

Hangi müşteri segmentine hangi değer önerisi sunuluyor? Marka sermayesi nasıl korunuyor? Mevcut müşteri yabancılaşıyor mu? Yeni müşteri gerçekten kazanılıyor mu? Ürün, marka DNA’sını genişletiyor mu yoksa sulandırıyor mu? Kısa vadeli medya coşkusu uzun vadeli marka değerine dönüşüyor mu? sorularının cevaplardır. Bunlar Kotler pazarlamasını özümseyenler için tam işin merkezinde duran sorulardır.

Mesela viral olmak marka stratejisi değildir. Viral olmak bazen marka değerini büyütür, bazen de markayı tüketir. Burada vaka “cool bir collab” değil; lüks marka mimarisi, kültürel erişim, müşteri değeri, sembolik sermaye ve jenerasyonlar arası marka geçişi. Gladwell kitabında kıvılcımın nasıl yayıldığını anlatır. Godin ise insanların neden neleri konuştuğunu anlatır. De Bono farklı düşünme süreçleri pratiğini anlatır. Kotler ise markanın bütün bu süreçlerden sağ çıkıp çıkamayacağının teorisini etraflıca verir. Royal Pop gibi bir vakada da asıl kritik soru tam olarak bu değilse nedir?

Kotler analizine akademik alternatif Byron Sharp pazarlaması ve Jean Noel Kapferer pazarlamasıdır. Sharp, markaların büyümesini sadakatten çok fiziksel ve zihinsel erişilebilirlik üzerinden açıklar. Bu açıdan bakınca, Royal Pop AP’nin “zihinsel bulunurluğunu” genç kuşaklarda artıracaktır. Kapferer’in lüks marka yönetimi ekolü ise lüks markaların fazla erişilebilir olduğunda sembolik gücünü kaybetme riski taşıdığını söyler. Bizde mesela, Godiva’da Democratizing Luxury, yani ulaşılabilir lüks stratejisiyle sosyo-kültürel erişimi artırdık ve Godiva statüsünden hiçbir şey kaybetmedi. Godiva’yı markette satmak AP Swatch işbirliğine benzer Birinde kanalı farklılaştırıp diğerinde ise yeni segment için ürünü farklılaştırıp markanı yönetiyorsun. Piyasadaki bir diğer başarılı örnek de Mercedes-Benz’dir.

Özetlersem, AP ve Swatch iş birliği şu anda tek cümleyle “başarılı” ya da “hatalı” diye okunamaz. Eğer Royal Pop, Royal Oak’un ucuzlatılmış bir gölgesi gibi algılanırsa, AP için ciddi bir kayıp olabilir veya Royal Oak’un yerine geçen değil, Royal Oak’un kültürel kodlarını yeni kuşaklara tanıtan akıllı bir eşik ürünü haline gelebilir.

Swatch açısından bu hamle mağaza trafiği, yenilenme ve konuşulurluk üretir; AP açısından ise mesele satıştan çok sembolik sermaye, zanaat anlatısı ve gelecek kuşaklarla temas kurmaktır. Yani Royal Pop’un kaderi ürünün kendisinden çok, iki markanın bu iş birliğini nasıl yöneteceğine bağlı. Medyatik coşku kısa sürede sönebilir; ama doğru yönetilirse bu iş birliği modern lükste “erişilebilirlik ile ayrıcalık” arasındaki en ilginç denge denemelerinden biri olarak geleceğe taşınabilir.

Buyurun Yahya Ülker’den okumaya…

Ülker gibi mass, Godiva Chocolatier gibi premium markaların sahibi olarak iş hayatında her gün karşılaştığımız en zor konulardan biri şu: Marka DNA’sını ve mevcut kitleni korurken, bambaşka beklentileri olan yeni nesillere nasıl ulaşırsın? 💭 Swatch x Audemars Piguet “Royal Pop” iş birliği tam da bu ikilemin çok güncel bir örneği gibi geldi bana. AP gerçekten mekanik saatçiliği yeni kuşaklara açan cesur bir kültürel hamle mi yapıyor? Yoksa Royal Oak gibi çok güçlü bir ikonun değerini riske mi atıyor? İşin ironik tarafı ise şu: Geleneksel AP kitlesi “Swatch iş birliğinden”, yeni nesil ise ürünün “cep saati” olmasından rahatsız görünüyor. Yani belki de marka yönetiminin en zor kısmı burada başlıyor: Değişmeden nasıl dönüşebilirsin? ✍ Bu konuyu; marka stratejisi, MoonSwatch etkisi, tüketici psikolojisi, Telif boyutu ve Philip Kotler’in pazarlama prensipleri açısından biraz detaylı incelemeye çalıştım. Kesin cevap vermedim. Çünkü bence burada asıl değerli olan şey doğru sorularla tartışabilmek. 👀 Siz ne düşünüyorsunuz? Royal Pop, Royal Oak’u vezir mi eder, rezil mi? ⌚AP x Swatch İş Birliği Royal Oak’u Vezir mi Edecek, Rezil mi?

Durum analizi, marka stratejisi, Moon ile Swatch karşılaştırması ve Philip Kotler perspektifiyle tartışma makalesi

AP x Swatch İş Birliği Royal Oak'u Vezir mi Edecek, Rezil mi?

Durum analizi, marka stratejisi, MoonSwatchkarşılaştırması ve Philip Kotler perspektifiyle tartışma makalesi

Bu metin kesin hüküm vermek için değil, AP x Swatch Royal Pop iş birliğinin iki markaya, iki farklı tüketici kitlesine ve daha geniş lüks saat ekosistemine sordurduğu stratejik soruları tartışmaya açmak için hazırlanmıştır.

Swatch x Audemars Piguet Royal Pop iş birliği ilk bakışta renkli, oyunbaz ve şaşırtıcı bir cep saati lansmanı gibi görünüyor. Ama mesele bunun çok ötesinde. Bu hamle, lüks markaların en zor ikilemlerinden birini ortaya koyuyor: kendi DNA’larını ve geleneksel kitlelerini yaşatırken, bambaşka beklentileri olan yeni nesillere nasıl ulaşılır?

Royal Pop, AP’nin Royal Oak kodlarını Swatch’ın POP mirası ve SISTEM51 mekanik platformuyla birleştiren sekiz modelli bir cep saati koleksiyonu. AP, bu projeden elde edeceği gelirin yüzde 100’ünü nadir saatçilik becerilerinin korunması ve gelecek nesil horoloji yeteneklerinin desteklenmesi için kullanacağını açıkladı [1][2].

Bu beyan projeyi basit bir gelir hamlesi olmaktan uzaklaştırıyor. Ancak soruları bitirmiyor. AP burada gerçekten yüksek saatçilik sevgisini mi yaymak istiyor? Yoksa Royal Oak formunu ve kodlarını hukuki zeminde korumakta zorlandığı yerlerden sonra, bu kez kültürel alanda daha güçlü sahiplenmek mi istiyor?

Daha da ironik olan şu: AP ve Swatch, yeni nesillere ulaşmak için aslında çok eski bir geleneği – cep saatini – yeniden sahneye çıkarıyor. Geleneksel AP kitlesi Swatch iş birliğinden rahatsız. Yeni nesil kitle ise bunun kol saati değil cep saati olmasından hayal kırıklığına uğradı. Bu durumda soru net: Royal Pop iki tarafı da mutlu edebilecek mi, yoksa iki tarafı da eksik mi yakaladı?

Bu bölümün tartışma soruları:

Bu iş birliği bir saat lansmanı mı, yoksa lüks marka yönetiminde jenerasyonlar arası geçiş testi mi?

AP bu gürültüyü mekanik saatçiliğe meraka çevirebilecek mi?

Royal Pop, Royal Oak’un kültürel gücünü mü büyütür, yoksa mesafesini mi kısaltır?

Olayın özeti: Royal Pop tam olarak ne?

Royal Pop, Swatch ve Audemars Piguet’nin Mayıs 2026’da duyurduğu sekiz modelli bir cep saati koleksiyonu.

Swatch’ın resmi açıklamasına göre koleksiyon, Audemars Piguet’nin Royal Oak tasarım kodları ile Swatch’ın 1980’lerdeki POP çizgisinin modüler ruhunu bir araya getiriyor. Koleksiyonda Swatch’ın SISTEM51 mekanizmasının yeni elle kurmalı versiyonu kullanılıyor ve ürünler seçili Swatch mağazalarında, kişi başı mağaza başına günde bir adet sınırıyla satışa sunuluyor [1].

AP tarafında resmi anlatım daha iddialı: Royal Pop, Royal Oak’un ikonik kodlarını Pop Art etkisiyle yeniden yorumlayan, farklı şekillerde takılmak üzere tasarlanmış bir cep saati. AP ayrıca gelirlerinin yüzde 100’ünü nadir saatçilik savoir-faire’inin korunması ve yeni nesil horolojiyeteneklerinin desteklenmesi için kullanacağını açıklıyor [2].

GQ’nun ilk bakış haberine göre Royal Pop; sekizgen kasa, sekiz görünür vida, Petite Tapisserie referanslı kadran, 40 mm kasa, çıkarılabilir lanyard sistemi, 90 saatin üzerinde güç rezervi ve iki farklı cep saati formu -Lepine ve Savonnette – ile geliyor. Fiyatlar ABD için 400 ve 420 dolar bandında açıklandı [3].

Yani Royal Pop doğrudan bir ‘ucuz Royal Oak kol saati’ değil. Bu daha çok Royal Oak kodlarını taşıyan, Swatch’ın diliyle yeniden yazılmış, cepte, boyunda, çantada veya aksesuar olarak taşınabilecek mekanik bir kültür objesi.

Bu bölümün tartışma soruları:

Royal Pop’u bir saat olarak mı okumalıyız, yoksa Royal Oak kodlarını popüler kültüre taşıyan stratejik bir marka objesi olarak mı?

Ürünün cep saati olması markayı koruyan akıllı bir mesafe mi, yoksa tüketici beklentisini yanlış okuma riski mi?

Olayın arka planı: MoonSwatch sonrası Swatch formülü ve AP’nin daha hassas denklemi

Swatch, MoonSwatch ile lüks saat endüstrisinde çok güçlü bir formülü test etti: ikonik lüks tasarım, erişilebilir fiyat, fiziksel mağaza sınırı, yüksek medya ilgisi ve koleksiyonerliğe açılan düşük bariyer. MoonSwatch, Swatch Group’un resmi açıklamasına göre 2022’de 1 milyondan fazla sattı ve aynı raporda Omega Speedmaster koleksiyonunun artan ilgiden faydalandığı belirtildi [9][10].

Ancak AP x Swatch dosyası MoonSwatch’tan daha hassas. Omega ve Blancpain, Swatch Group içinde yer alan markalardı. AP ise bağımsız ve aile kontrollü bir İsviçre evi. The Verge de bu farkın altını çiziyor: AP, Swatch’ın önceki Omega ve Blancpain iş birliklerinden farklı olarak Swatch Group’a ait değil [5].

Royal Oak da Speedmaster gibi bir ikon olsa da aynı tür ikon değil. Speedmaster’ın hikâyesi NASA, Ay görevi, kronograf geleneği ve daha geniş erişim üzerinden kuruluyor. Royal Oak ise bekleme listeleri, tahsis kültürü, koleksiyoner statüsü, sosyal sinyal ve çok yüksek fiyat seviyesiyle daha kapalı bir lüks evreni temsil ediyor.

Bu yüzden Royal Pop’un tartışması, ‘Swatch yine başarır mı?’ sorusundan daha büyük: AP, kendi en kritik tasarım kodlarını Swatch gibi kitlesel ve erişilebilir bir marka aracılığıyla geniş kültürel alana açtığında ne kazanır, ne kaybeder?

Bu bölümün tartışma soruları:

MoonSwatch başarısı Royal Pop için gerçek bir model mi, yoksa Speedmaster ve Royal Oak farkları bu karşılaştırmayı sınırlı mı kılıyor?

AP’nin bağımsız yapısı, Swatch ile yaptığı iş birliğini daha cesur mu, daha riskli mi yapar?

Yeni bakış açısı: Markaların DNA’sını korurken yeni nesle ulaşma zorluğu

Bu iş birliğinin en önemli stratejik boyutu bence burada: markalar bir yandan kendi DNA’larını, miraslarını ve geleneksel kitlelerini yaşatmak zorunda; diğer yandan bambaşka beklentileri olan yeni nesillere ulaşmak zorunda. Bu iki hedef kâğıt üzerinde uyumlu görünse de pratikte çok zor.

Geleneksel AP kitlesi için marka; zanaat, nadirlik, koleksiyoner statüsü, servis ilişkisi, butikte yaşanan seçilmişlik hissi ve Royal Oak’un mesafesi demek. Yeni nesil için ise marka; paylaşılabilir hikâye, fiyat bariyerinin altında bir ilk temas, kendini ifade etme, sosyal medya görünürlüğü, kişiselleştirme ve kültürel katılım demek.

Royal Pop tam bu iki dünyanın arasına düşüyor. Bir tarafta geleneksel kitle ‘AP neden Swatch ile yan yana geldi?’ diye soruyor. Diğer tarafta yeni kitle ‘Bu kadar gürültü koptu, ama neden kol saati değil?’ diye hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Viral gürültü bu ikilemi daha da görünür hale getiriyor: Markanın konuşulması iyi, ama kontrolsüz beklenti markanın anlatmak istediği hikâyeyi ezebilir.

Bu durum sadece AP’ye özel değil. Lüks moda, otomotiv, gastronomi, premium FMCG ve perakende markaları da aynı soruyla yüzleşiyor: Kendi çekirdek müşterisini yabancılaştırmadan yeni neslin diline nasıl geçilir? Geleneksel sermayeyi korurken kültürel yenilenme nasıl yapılır?

Bu bölümün tartışma soruları:

Bir marka aynı anda hem geleneksel kitlesini hem de bambaşka beklentileri olan yeni nesli mutlu edebilir mi?

Viral gürültü markanın kontrol ettiği bir sahne mi, yoksa markanın kendi hikâyesini elinden alan bir risk mi?

AP burada iki kitleye de aynı ürünle mi konuşmaya çalışıyor, yoksa iki kitlenin beklentisini de bilerek mi zorluyor?

Cep saati ironisi: Eski bir gelenekle yeni nesle ulaşmak stratejik mi, tehlikeli mi?

Royal Pop’un en ironik tarafı şu: AP ve Swatch, yeni kitlelere ulaşmak için kol saatinden bile daha eski bir formu, cep saatini kullanıyor. Modern, dijital, hızlı ve giyilebilir teknolojiyle büyümüş bir kitleye ‘zaman’ı boyunda, çantada veya cepte taşınacak mekanik bir obje olarak sunuyorlar.

Bu bir çelişki gibi görünüyor. Ama aynı zamanda stratejik de olabilir. Çünkü cep saati, Royal Oak’un doğrudan ikamesi değil. AP açısından bu form, Royal Oak’un kol saatindeki statüsünü koruyan bir tampon bölge oluşturuyor. Ürün Royal Oak’a benziyor, ama Royal Oak’un yerine geçmiyor.

Audemars Piguet’nin resmi açıklaması bu cep saati tercihine tarihsel bir bağlam da kuruyor: AP’ye göre cep saati geleneği markanın 19. yüzyıldaki kökenlerine uzanıyor; 1960’lar ve 1970’lerde de yuvarlak olmayan, poligonal, hatta sekizgen ultra ince cep saatleri çok küçük seriler halinde üretilmiş [2].

Fakat pazarlama açısından problem şu: geleneksel AP kitlesi Swatch iş birliğinden hayal kırıklığına uğrayabilirken, yeni nesil de bunun kol saati olmamasından hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Wired, Royal Pop duyurusu öncesi AI tarafından üretilen sahte kol saati görsellerinin beklentiyi yükselttiğini, gerçek ürünün cep saati olarak gelmesinin ise fanların bir bölümünde hayal kırıklığı yarattığını yazdı [4].

Bu noktada çok net bir soru çıkıyor: Royal Pop yeni bir kategori mi yaratıyor, yoksa mevcut kategorilerin hiçbirine tam oturmadığı için iki tarafı da eksik mi yakalıyor?

AP yeni nesle ulaşmak için geçmişe gidiyor. Bu, başarılı olursa çok güçlü bir kültürel ters hamle olabilir. Başarısız olursa ‘kim için yapıldı?’ sorusunu büyütür.

Bu bölümün tartışma soruları:

Cep saati formu Royal Oak’u koruyan akıllı bir ayrım mı, yoksa yeni nesil için zayıf bir product-market fit mi?

Eski bir horoloji geleneğini yeni bir kültürel aksesuar gibi sunmak yenilik mi, nostaljinin yanlış adreslenmesi mi?

Geleneksel kitle Swatch isminden, yeni kitle cep saati formundan rahatsızsa, Royal Pop kime tam olarak değer yaratıyor?

Swatch neden bu yola girdi?

Swatch açısından Royal Pop’un mantığı daha okunabilir. Swatch, MoonSwatch ile erişilebilir saat segmentinde sadece ürün değil, kültürel olay yaratma kapasitesini yeniden ispatladı. Mağaza önlerinde kuyruklar, sosyal medya videoları, resale fiyatları ve mainstream basın ilgisi Swatch’ı yıllar sonra tekrar trend konuşmasının merkezine taşıdı.

Bu model Swatch için birden fazla değer üretiyor: fiziksel mağaza trafiği, genç kitleyle temas, global PR etkisi, koleksiyon ekonomisi, Swatch’ın ‘eğlenen ama ciddi teknik kapasitesi olan’ marka algısını güçlendirme ve SISTEM51 gibi mekanik bir platformu tekrar gündeme taşıma.

Finansal bağlam da önemli. Swatch Group 2023’te CHF 7.888 milyar net satış ve CHF 1.191 milyar faaliyet kârı açıkladı [15]. Ancak 2024’te net satışlar CHF 6.735 milyara, faaliyet kârı CHF 304 milyona geriledi [16]. 2025’te net satışlar CHF 6.280 milyar, faaliyet kârı CHF 135 milyon oldu; şirket ikinci yarıda toparlanma ve dördüncü çeyrekte hızlanma bildirdi [17].

Bu nedenle Royal Pop, Swatch için sadece marka eğlencesi değil, zayıflayan pazarda tekrar trafik, ilgi ve hacim yaratma aracı olabilir. Ama aynı zamanda bir risk de var: Swatch kendi kimliğini büyütüyor mu, yoksa başka markaların ikonları üzerinden sürekli hype kiralayan bir platforma mı dönüşüyor?

Bu bölümün tartışma soruları:

Swatch burada AP’nin prestijinden mi faydalanıyor, yoksa lüks saat dünyasına yeni tüketici kazandıran en güçlü giriş platformuna mı dönüşüyor?

Swatch’ın iş birliği modeli sürdürülebilir bir marka stratejisi mi, yoksa her yeni collab’de daha büyük ikon gerektiren bir hype bağımlılığı mı?

AP neden bu yola girdi?

AP açısından nedenler daha katmanlı. Resmi açıklamaya göre Royal Pop, daha geniş bir kitleyi ve özellikle genç nesilleri mekanik saatçiliği farklı biçimde deneyimlemeye davet ediyor. AP, iş birliği gelirlerinin yüzde 100’ünü nadir saatçilik becerilerinin korunması ve aktarılması için kullanacağını söylüyor [2].

Bu, AP’nin finansal motivasyonunu zayıflatıyor. Zaten AP’nin finansal sıkıntı içinde olduğunu gösteren güçlü bir veri yok. AP özel bir şirket olduğu için resmi marka bazlı ayrıntılı finansal açıklamalar sınırlı. Ancak Morgan Stanley/LuxeConsult tahminlerine dayanan sektör haberlerinde AP’nin 2024 gelirinin yaklaşık CHF 2.4 milyar civarına çıktığı aktarılıyor; bu resmi AP beyanından çok sektör tahmini olarak okunmalı [14].

Bu durumda AP’nin asıl aradığı şey kısa vadeli gelir değil, büyük ihtimalle sembolik sermaye: Royal Oak kodlarını daha geniş kültürel alanda yeniden sahiplenmek, genç kitleye AP’yi sadece ulaşılmaz statü sembolü değil, merak uyandıran horoloji evi olarak göstermek ve yüksek saatçiliğin gelecek yetenek havuzuna yatırım yapmak.

Fakat başka bir stratejik okuma da mümkün. Japonya’da AP’nin Royal Oak formuna ilişkin marka tescili başvurusu, hem doğuştan hem de kazanılmış ayırt edicilik gerekçeleriyle reddedildi; mahkeme, şekil unsurlarının AP kaynağını gösterdiğine dair yeterli delil bulunmadığını değerlendirdi [6][7]. ABD’de TTAB, AP’nin daha geniş ürün konfigürasyonu başvurularında retleri onadı; ancak sekizgen bezel ve sekiz vida kombinasyonunun ayırt edicilik açısından daha güçlü olduğuna dair önemli bir nüans ortaya koydu [8].

Bu tablo şu soruyu doğuruyor: AP, Royal Oak’u hukuki zeminde koruyamadığı yerlerde, kültürel zeminde daha güçlü sahiplenmeye mi çalışıyor? Bunu bugün kesin olarak kanıtlayamam. Ama marka stratejisi açısından bu okuma ciddi biçimde tartışılmaya değer.

Bu bölümün tartışma soruları:

AP burada gerçekten horoloji sevgisini mi yayıyor, yoksa Royal Oak’un kodlarını kültürel IP olarak yeniden mi sahipleniyor?

Gelirlerin bağışlanması projeyi ticari motivasyondan arındırıyor mu, yoksa asıl hedefin zaten para değil marka hafızası olduğunu mu gösteriyor?

Bir tasarım kodunu mahkemede korumak zorlaştığında, onu tüketici zihninde daha güçlü sahiplenmek daha etkili bir strateji olabilir mi?

Philip Kotler merceği: Royal Pop hangi müşteri değerini yaratıyor?

Philip Kotler’in Principles of Marketing yaklaşımı, pazarlamayı temelde müşteri değeri yaratma, bu değeri doğru strateji ve pazarlama karmasıyla teslim etme ve sonunda markaya geri değer olarak yakalama süreci üzerinden ele alır. Pearson’un 18. baskı için paylaştığı içerik ve önsözde de ‘creating customer value and engagement’, ‘customer value-driven marketing strategy’, marka değeri, fiyatlama, kanallar ve entegre iletişim başlıkları ana eksen olarak görünür [18].

Bu çerçeveden bakınca Royal Pop’un en kritik sorusu şu: İki marka hangi müşteriye hangi değeri yaratıyor? Çünkü burada tek bir müşteri yok. AP koleksiyoncusu, Swatch tüketicisi, Gen Z meraklısı, reseller, saatçilik öğrencisi, moda kitlesi ve mekanik saat meraklısı farklı değer beklentilerine sahip.

Kotler mantığıyla ilk adım pazarı anlamaktır. Burada pazar sadece ‘saat alan insanlar’ değil. Farklı ihtiyaçlar var: statü, erişim, eğlence, öğrenme, koleksiyon, kişiselleşme, kültürel katılım, yatırım, sosyal medya görünürlüğü ve zanaatla bağ kurma. Royal Pop’un başarısı bu farklı değer beklentilerini nasıl orkestre edeceğine bağlı.

İkinci adım müşteri odaklı stratejidir: segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma. Royal Pop doğrudan AP müşterisini hedeflemiyor gibi görünüyor; daha çok AP’nin evrenini tanımak isteyen ama Royal Oak’a erişemeyen kitleye, Swatch mağazasından geçen meraklıya ve kültürel objelere açık genç tüketiciye sesleniyor. Ama konumlandırma net olmazsa herkes farklı bir beklentiyle ürüne yaklaşıyor ve hayal kırıklığı artıyor.

Üçüncü adım pazarlama karmasıdır. Ürün cep saati olarak Royal Oak’tan ayrışıyor; fiyat Swatch için premium ama AP evreni için erişilebilir; yer seçili mağazalarla sınırlı, bu da hem arzu hem sorun yaratıyor; iletişim ise CEO’nun zanaat ve tutku anlatımıyla sosyal medyanın hype anlatımı arasında sıkışıyor.

Bu bölümün tartışma soruları:

Royal Pop hangi segment için en net müşteri değerini yaratıyor?

Ürünün değer önerisi ‘mekanik saatçiliğe giriş’ mi, ‘AP kodlarına erişim’ mi, yoksa ‘kültürel aksesuar’ mı?

Kotler’in müşteri değeri mantığıyla bakınca, Royal Pop müşteri ihtiyacını mı karşılıyor, yoksa marka kendi stratejik ihtiyacını mı tüketiciye anlatmaya çalışıyor?

MoonSwatch neden başarılı oldu?

Royal Pop’u doğru değerlendirmek için MoonSwatch’u yüzeysel değil, detaylı okumak gerekiyor. MoonSwatch, Mart 2022’de Omega x Swatch iş birliğiyle piyasaya çıktı ve Speedmaster Moonwatch tasarımını Swatch’ın Bioceramic malzemesiyle erişilebilir hale getirdi. Swatch Group, MoonSwatch’un 2022’de 1 milyondan fazla sattığını resmi olarak açıkladı [9].

MoonSwatch sadece Swatch için satış yaratmadı; Omega Speedmaster anlatısını da büyüttü. Swatch Group raporunda MoonSwatch hype’ı sonrasında Omega Speedmaster koleksiyonunun ve Moonwatch modellerinin artan ilgiden faydalandığı belirtildi [9][10]. Business Times’ın Bloomberg kaynaklı haberinde Swatch Group CEO’su Nick Hayek, MoonSwatch sonrasında Speedmaster Moonwatch satışlarının Omega mağazalarında yüzde 50’den fazla arttığını söyledi [11]. Vogue ise Omega CEO’su Raynald Aeschlimann’ın bazı ülkelerde Speedmaster satışlarının ikiye katlandığını ve MoonSwatch’un müşterileri Speedmaster’ı yeniden keşfetmek için Omega mağazalarına taşıdığını aktardı [12].

MoonSwatch’un başarısının nedenleri net: Speedmaster’ın NASA ve Ay hikâyesi zaten kitlelerce biliniyordu; MoonSwatch kol saatiydi ve günlük kullanım beklentisini karşılıyordu; ürün gerçek Speedmaster’ın yerine geçmiyor, onu reklam ediyordu; fiyat erişilebilir, dağıtım sınırlıydı; Swatch fiziksel mağaza deneyimini kültürel olaya çevirdi.

Ayrıca MoonSwatch, Swatch markasını ciddi şekilde canlandırdı. WatchPro’nun Morgan Stanley/LuxeConsult tahminlerine dayandırdığı habere göre Swatch markasının cirosu 2021’de CHF 214 milyon iken 2023’te CHF 660 milyon seviyesine çıktı. Bu veriler resmi marka kırılımı değil, sektör tahminidir; ama MoonSwatch’un Swatch markası için büyük bir ivme yarattığını gösteren güçlü bir işarettir [13].

Yine de MoonSwatch Swatch Group’un tüm yapısal problemlerini çözmedi. 2024 ve 2025’te grup sonuçları, özellikle Çin/Hong Kong/Makao talebindeki zayıflık, kur baskısı ve genel saat pazarındaki yavaşlama nedeniyle geriledi [16][17]. Bu yüzden MoonSwatch’u ‘her sorunu çözen mucize’ değil, ‘doğru ikonla doğru zamanda yapılmış çok başarılı bir pazarlama ve ürün vakası’ olarak okumak daha doğru.

Bu bölümün tartışma soruları:

MoonSwatch başarısı lüks demokratikleşmesinin kanıtı mı, yoksa çok özel bir ikon, fiyat ve hikâye kombinasyonunun sonucu mu?

MoonSwatch Speedmaster’ı ikame etmedi, reklam etti. Royal Pop Royal Oak için aynı rolü oynayabilir mi?

MoonSwatch başarısı Royal Pop’ta tekrarlanabilir mi?

Kısmen evet, ama birebir değil. Çünkü Speedmaster ve Royal Oak aynı tür müşteri yolculuğuna sahip değil. MoonSwatch alan biri ileride bir Omega Speedmaster almayı düşünebilir; zor ama mantıklı bir aspirasyonel merdiven var. Royal Pop alan biri AP’ye ilgi duyabilir, ama Royal Oak’a erişim çok daha kapalı, pahalı ve tahsis odaklı.

Ayrıca MoonSwatch kol saatiydi. Royal Pop cep saati. MoonSwatch yeni kitleye ‘ikonun günlük takılabilir yorumunu’ verdi. Royal Pop ise yeni kitleye ‘ikonun mekanik ama geleneksel ve farklı taşınabilir yorumunu’ veriyor. Bu daha yaratıcı olabilir; ama daha fazla açıklama gerektirir.

Bu nedenle Royal Pop’un başarı metrikleri farklı olmalı. MoonSwatch’ta Speedmaster satış etkisi önemliydi. Royal Pop’ta doğrudan Royal Oak satış dönüşümü beklemek gerçekçi olmayabilir. AP için daha doğru metrikler: genç tüketicide mekanik saat merakı, Royal Oak kodlarının AP ile zihinsel eşleşmesi, zanaat destek programlarının güvenilirliği ve mevcut koleksiyonerin markaya olan güveninin korunması.

Royal Pop, MoonSwatch gibi ‘erişilebilir ikon kol saati’ değil. Daha çok ‘ikonik kodlardan horolojiye açılan, kısmen moda objesi kısmen mekanik ders nesnesi’ gibi. Bu fark iyi anlatılmazsa, MoonSwatch beklentisiyle gelen kitle hayal kırıklığına uğrar.

Bu bölümün tartışma soruları:

Royal Pop’un başarısı Royal Oak satışına dönüşmek zorunda mı, yoksa AP’ye kültürel sermaye kazandırması yeterli mi?

MoonSwatch’un başarısı burada kopyalanacak bir formül mü, yoksa Royal Pop kendi başarı tanımını yaratmak zorunda mı?

Marka ve finansal etki: İki marka ne kazanır, ne kaybeder?

Swatch açısından finansal etki daha doğrudan okunabilir: ürün satışı, mağaza trafiği, global PR, marka relevansı ve SISTEM51 platformuna yeni ilgi. Swatch Group’un son iki yıldaki zayıf finansalları düşünüldüğünde, Royal Pop gibi yüksek konuşulurluk yaratan projeler ticari olarak değerli olabilir [16][17].

AP açısından finansal etki daha dolaylı. AP gelirlerin yüzde 100’ünü bağışlayacağını açıkladığı için, bu iş birliğini klasik ‘kısa vadeli gelir artırma’ hamlesi olarak okumak zayıf kalıyor [2]. Ancak bu, stratejik bir finansal değer olmadığı anlamına gelmez. Lüks markalarda marka sermayesi, gelecekteki talep, müşteri havuzu, kültürel prestij ve tasarım kodlarının sahipliği de finansal değer yaratır.

Bu nedenle daha doğru soru şu: AP Royal Pop’tan para kazanmak mı istiyor, yoksa Royal Oak’un gelecekteki sembolik değerini korumak ve büyütmek mi istiyor? Ben ikinci ihtimalin daha güçlü olduğunu düşünüyorum; ancak bunun samimi horoloji misyonuyla çelişmesi gerekmez. Bir marka aynı anda hem zanaati destekleyebilir hem de kendi sembolik alanını güçlendirebilir.

Riskler de asimetrik. Swatch başarısız olursa bir hype denemesi daha yapmış olur. AP başarısız olursa Royal Oak’un statü mesafesi tartışmaya açılır. Bu yüzden bu iş birliğinde AP’nin riski Swatch’a göre daha yüksek, ama potansiyel kültürel kazancı da daha derin olabilir.

Bu bölümün tartışma soruları:

AP’nin gelirleri bağışlaması, bu projeyi saf bir kültürel misyon haline getirir mi, yoksa stratejik marka sermayesi hamlesi olma ihtimalini daha da mı güçlendirir?

Swatch para, trafik ve relevans kazanırken AP daha çok sembolik sermaye mi kazanmaya çalışıyor?

Bu iş birliğindeki risk ve kazanç iki marka arasında eşit mi dağılıyor?

Başarılı görünmesi için neler olması gerekir?

Bu makale kesin sonuç vermek için değil, karar kriterlerini açmak için yazıldı. Royal Pop’un başarılı görünmesi için iki markanın da farklı sınavlardan geçmesi gerekiyor.

AP için birinci sınav: Royal Pop’un Royal Oak’un yerine geçmediğini net anlatmak. İkinci sınav: zanaat ve eğitim anlatımını hype’ın önüne geçirmek. Üçüncü sınav: bağış ve destek programlarını şeffaf, ölçülebilir ve takip edilebilir kılmak. Dördüncü sınav: mevcut koleksiyonerleri ‘marka ucuzluyor’ korkusuyla baş başa bırakmamak.

Swatch için birinci sınav: adil erişim ve mağaza deneyimi. İkinci sınav: ürünü sadece resale ve kuyrukla değil,mekanik merakla anlatmak. Üçüncü sınav: SISTEM51’in teknik hikâyesini geniş kitleye basit ama saygılı şekilde aktarmak. Dördüncü sınav: kendi markasını başkalarının ikonlarına bağımlı göstermemek.

İki marka için ortak sınav: viral gürültüyü gerçek değer yaratımına çevirmek. Bir ürün konuşulur olmakla başlar, ama yalnızca konuşulur kalırsa çabuk söner. Royal Pop’un kalıcı olması için konuşmadan meraka, meraktan bilgiye, bilgiden bağlılığa giden bir yol kurması gerekir.

Bu bölümün tartışma soruları:

Royal Pop’un başarısı satış adediyle mi, yoksa horolojiye yeni merak kazandırmasıyla mı ölçülmeli?

AP bu projeyi koleksiyonerler, gençler ve saatçilik ekosistemi için farklı ama tutarlı anlatılara çevirebilecek mi?

Gürültü, gerçek müşteri değerine dönüşmezse bu iş birliği kaç hafta sonra sadece bir hype notu olarak mı kalır?

AP bu ikilemden hakkıyla çıkabilecek mi?

Bence bu iş birliğini değerlendirmek için tek bir ‘başarılı’ veya ‘başarısız’ cevabı vermek erken olur. Daha doğru olan, şu soruları tartışmaya açmak:

Royal Pop, Royal Oak’u demokratikleştiriyor mu, yoksa mekanik saatçiliğe ilk teması mı demokratikleştiriyor?

AP’nin gelirleri bağışlaması projeyi ticari motivasyondan arındırıyor mu, yoksa asıl motivasyonun finansal değil kültürel olduğunu mu gösteriyor?

Swatch, lüks saat sektörünün yeni nesle açılan kapısı mı oluyor, yoksa başkalarının ikonları üzerinden hype mı üretiyor?

Royal Oak’un kodları daha fazla insan tarafından bilindiğinde AP güçlenir mi, yoksa ayrıcalık duygusu zayıflar mı?

MoonSwatch’un Omega ve Speedmaster için yarattığı pozitif halo, Royal Oak gibi daha kapalı bir ikon için tekrarlanabilir mi?

Cep saati formu Royal Oak’u koruyan stratejik bir mesafe mi, yoksa yeni neslin beklentisine ters düşen bir tercih mi?

Geleneksel AP kitlesi Swatch iş birliğinden, yeni nesil ise kol saati olmamasından rahatsızsa, Royal Pop iki tarafı da nasıl ikna edebilir?

AP Japonya ve ABD’deki marka / trade dress zorluklarından sonra Royal Oak kodlarını kültürel zeminde yeniden sahiplenmeye mi çalışıyor?

Bu iş birliğinin gerçek başarısı kuyruklar ve resalefiyatlarıyla mı, yoksa mekanik saatçiliğe kalıcı ilgiyle mi ölçülmeli?

AP, kendi DNA’sını bozmadan yeni nesle ulaşmanın dersini mi yazacak, yoksa bu ikilemin en görünür kurbanlarından biri mi olacak?

Kapanış: Vezir mi, rezil mi?

Royal Pop’u sadece ‘AP ucuzladı mı?’ sorusuna sıkıştırmak zayıf analiz olur. Daha güçlü soru şu: AP, Royal Oak’un kapısını açmadan Royal Oak’un bilgisini paylaşabilir mi?

Eğer Royal Pop, Royal Oak’un yerine geçmeye çalışırsa riskli. Eğer Royal Pop, mekanik saatçiliğe, tasarım kodlarına, zanaate ve AP’nin tarihine merak başlatırsa stratejik. Ama bu yol kendiliğinden açılmaz; marka anlatımı, eğitim, şeffaflık, dağıtım ve koleksiyoner ile genç kitle arasındaki hassas dengeyle kurulmak zorunda. Swatch için bu iş birliği, MoonSwatch sonrası iş birliği modelinin hâlâ güçlü olduğunu kanıtlama fırsatı. AP için ise daha zorlu bir sınav: Royal Oak’un kültürel sahipliğini büyütürken Royal Oak’un mesafesini koruyabilecek mi?

Belki Royal Pop samimi bir horoloji projesi. Belki çok akıllı bir kültürel IP hamlesi. Muhtemelen ikisi birden. Ama asıl soru hâlâ ortada: AP bu ikilemden hakkıyla çıkabilecek mi? Royal Pop, Royal Oak’u vezir mi edecek, rezil mi? Yoksa modern lükste asıl başarı, bu soruyu herkese sordurmuş olmak mı?