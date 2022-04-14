O elmas Abdülhamit’in

Bir zamanlar 2. Abdülhamit’in koleksiyonunda yer alan paha biçilemeyen elmas, Beckham ve Peltz ailesinin düğünde ortaya çıktı. İngiliz futbolcu David Beckham ile Victoria Beckham’ın büyük oğulları Brooklyn Beckham, üç gün önce Amerikalı milyarderin kızı Nicola Peltz ile evlendi. Düğünde Nicola’nın annesi Claudia Peltz’in taktığı elmas, çok konuşuldu.

David Backham

Star Of The East (Doğunun Yıldızı) isimli bu elmasın, bir zamanlar 2. Abdülhamit’e ait olduğu ortaya çıktı. Elmasın Hindistan’daki bir madenden çıktığı, ilk sahibinin de 2. Abdülhamit olduğu tahmin ediliyor.

Claudia Pelz

BİRÇOK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Sultan Abdülhamit’in elinden nasıl çıktığı tartışma konusu olan elmasın bir sonraki sahibinin ünlü mücevherci Pierre C. Cartier olduğu biliniyor. McLean ailesi 1900’lerin başında elması Cartier’den 120 bin dolara satın alıyor. Bu ailede, Abdülhamit’e ait olduğu düşünülen ‘Hope Diamond’ adında bir başka elmas daha vardı. Ailenin ölümünden sonra bu elmaslar, Smithsonian Enstitüsü’ne bağışlandı ve Amerikalı kuyumcu Harry Winston’a satıldı. Bir süre Mısır Kralı Faruk’un eline geçen eser tekrar Harry Winston’a verildi. Markanın 50. yıl münasebetiyle New York’taki Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen elmas, sonraları çok kez el değiştirdi. Elması alan kişilerin isimleri gizli tutulduğu için nerede olduğu da bilinmiyordu. Ta ki son günlerin çok konuşulan düğününe kadar...

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2. Abdülhamit

‘BASİT BİR MAGAZİN KONUSU DEĞİL’

Elmas ile ilgili yapılan paylaşımların ardından Abdülhamit’in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, elmasın, ‘Yıldız Yağması’ sırasında ele geçirildiğini iddia etti. Yağma edilen hazinenin basit bir magazin konusu olmadığı söyleyen Osmanoğlu, 1909’da Yıldız Sarayı’na yapılan baskını hatırlatarak şunları aktardı:

“Yağmacılar Yıldız’a girdiklerinde padişahın özel odasını ve mücevherlerini sakladığı yeri sormuşlar, sarayın muhasiplerinden Cevher Ağa sorulan sorulara cevap vermeyince idam etmişler. Diğer muhasip Nadir Ağa’nın cevap vermesi üzerine hürriyetperver ilan ederek maaş bağışladılar. Yağmacılar mücevherlerin yanı sıra perdeleri, halıları, şamdan ve mangalları da almışlar, değerli gördükleri ne varsa almışlardı. Abdülhamit’in kişisel mektupları, marangozhanesi, telgraf metinleri, kitaplar da yakılıp yıkılmıştı. Yapılan yağmada 500 bin 5’erlik banknot, 25 bin beşi bir yerde Osmanlı altını alındığı belirtiliyor. Yağma hakkındaki resmi rapor, 1910 tarihli İkdam Gazetesi’nde yayımlandı.”

2. Abdülhamit'in koleksiyonundan olduğu tahmin edilen 45 karatlık ünlü Hope Diamond adlı elmasın 300 milyon dolar iken 95 karatlık 'Star Of The East' adlı elmasa paha biçilemiyor.

HAYAT İmparatorluğun zor yıllarının hükümdarı: Sultan 2. Abdülhamid