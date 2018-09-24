Payitaht Abdülhamid oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu trafik kazası geçirdi

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rolüyle tanınan sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Türkoğlu'nun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce aynı şeritteki başka bir araca ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeritte bulunan araçlara çarparak durabilen otomobildeki Türkoğlu, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, daha sonra Bağcılar Medipol Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Ali Nuri Türkoğlu kimdir?

21 Kasım 1974 doğumlu olan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu kariyerine 1983 yılında yayınlanan Kuruntu Ailesi dizisinde canlandırdığı Veysel rolü ile başladı. Fenomen haline gelen dizi Mahallenin Muhtarları'nda da boy gösteren oyuncu ardından Hemşerim dizisinde Melih karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı.

Kariyeri yükselişe geçen oyuncu kısa sürede Sıcak Saatler, Eyvah Kızım Büyüdü ve Çifte Bela dizilerinde kendine yer buldu. Ardından Koçum Benim dizisinde Ali Rıza karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu 2003 yılında Aşk Olsun dizisiyle karşımıza çıktı.

Haziran Gecesi, İyi ki Varsın, Vazgeç Gönlüm ve Firar gibi dizilerde boy gösteren oyuncunun ilk sinema filmi ise 2015 tarihli Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı oldu. Türkoğlu filmde Gölge karakterini seslendirdi.