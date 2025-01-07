Sadettin Ökten'in eşi Meriç Ökten vefat etti

"Muhterem Sadettin Ökten Hocamızın kıymetli refikaları Meriç Ökten Hanımefendi bu sabah saatlerinde rahmeti rahmana kavuşmuş. Meriç anneye merhameti sonsuz Mevlamızdan rahmetler niyaz ediyor, hocamıza ve evlatlarına çokça sabır, gönül ferahlığı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Kabri pür nur, mekanı cennet, makamı ali olsun."