Sadettin Ökten'in eşi Meriç Ökten vefat etti

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in acı günü
Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi Meriç Ökten bu sabah hayatını kaybetti. Meriç Ökten'in vefat haberini Erkam Radyo Yayın Yönetmeni Selahaddin Kocaaslan sosyal medya hesabından duyurdu. Meriç Ökten'in cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi, Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Meriç Ökten vefat etti.
Vefat haberini sosyal medyadan duyurdu
Vefat haberini sosyal medyadan duyurdu
Meriç Ökten'in vefat haberini X hesabında duyuran Erkam Radyo Yayın Yönetmeni Selahaddin Kocaaslan,
"Muhterem Sadettin Ökten Hocamızın kıymetli refikaları Meriç Ökten Hanımefendi bu sabah saatlerinde rahmeti rahmana kavuşmuş. Meriç anneye merhameti sonsuz Mevlamızdan rahmetler niyaz ediyor, hocamıza ve evlatlarına çokça sabır, gönül ferahlığı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Kabri pür nur, mekanı cennet, makamı ali olsun."
ifadelerini kullandı.
Taziye mesajları peş peşe geldi
Taziye mesajları peş peşe geldi
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X hesabından yapılan açıklamada ise
"Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Celile Eren Ökten'in kıymetli annesi, Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Meriç Ökten Hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakan Yardımcımız Celile Eren Ökten ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.
Cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde kılınacak
Cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde kılınacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in annesi, Meriç Ökten'in cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
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