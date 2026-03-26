Türk sinemasında aile kavramı tartışılacak

Türk sinemasında aile kavramının geçmişten günümüze yansımalarını ele almayı amaçlayan Sine-Aile Projesi; Rami Kütüphanesi, Tyt Türk, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile akademisyenleri, sanatçıları ve sinema profesyonellerini 28 Mart 2026’da İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nde bir araya getiriyor. Yapımcı, sunucu ve yönetmen Elif Türe Atam direktörlüğünde gerçekleştirilecek program kapsamında Yeşilçam Sineması, Ulusal Sinema ve Milli Sinema başlıkları altında akademisyenler, sanatçılar ve yönetmenler bir araya gelerek, Türk sinemasının farklı dönemlerini ve aile yapısının sinemadaki yansımalarını ele alacak. Programda ayrıca, “Afişlerle Türk Sineması’nda Aile” sergisi açılışı ve film gösterimi gerçekleştirilecek.