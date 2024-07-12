Türkiye’den Senegal’in el sanatlarının gelişimine önemli katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen “Afrika Kültür Evi Projesi” kapsamında, Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'ne ekipman desteği sağlandı, merkezde yeni atölyeler açıldı. Bu kapsamda düzenlenen törende Fransızca konuşan Bakan Göktaş, sözlerine Emine Erdoğan'ın selamlarını ve Dakar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.





Projeyi “kalpten destekleyen “Emine Erdoğan'ı temsilen törende bulunduğunu belirten Göktaş, “Türkiye olarak Senegal'in el sanatlarının gelişmesine katkı sağlamaktan, Senegal'i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

TİKA'nın katkılarıyla Dakar El Sanatları Eğitim Merkezine yeni ekipman ve atölyelerin kazandırıldığını dile getiren Göktaş, “Dakar El Sanatları Eğitim Merkezinde seramik ve dericilik gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilmekle birlikte Merkez hem kursiyerlerine ekonomik destek sunuyor hem de Senegal'in el sanatlarının gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

Bu proje ile kadınların ekonomik bağımsızlığına büyük oranda katkı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika kıtasına verdiği öneme vurgu yapan Göktaş, Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı ‘Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabını hatırlattı. Merkez'i Türkiye'nin Senegal ile ilişkilerini geliştirmekteki kararlılığının önemli örneklerinden biri olarak nitelendiren Bakan Göktaş, “Bu proje kadınların ekonomik bağımsızlığına da büyük oranda katkı sağlayacak. Bu pilot bir proje. Afrika'da ilk defa Senegal'de hayata geçirdik.” açıklamasında bulundu. Göktaş, projeyle aynı zamanda kadınları girişimcilik alanında da desteklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Afrika'ya çok önem veriyor. Afrika ilişkilerimizde her zaman ‘kazan-kazan' ilkesi esastır. İlişkilerimizi birlikte geliştireceğiz ve birlikte ilerleyeceğiz. Senegal bizim için dost ve kardeş bir ülke. Senegal ile yakın ilişkilerimiz var. Bütün alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Göktaş, sözlerini yerel dil Volofça “hep birlikteyiz” ifadesiyle tamamladı.





Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao da Senegal ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye'nin ülkenin el sanatlarının gelişmesindeki katkılarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Diao, “Bu merkezdeki açılış Türkiye'nin cömertliğinin de bir göstergesi. Aynı zamanda bu proje Senegal'deki el sanatlarının gelişimine de ciddi anlamda katkı sağlayacak” dedi. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Başbakan Ousmane Sonko'nun projeye yönelik şükranını ileten Diao, “Sayın Emine Erdoğan'ın Afrika kıtasına verdiği önemin farkındayız ve bu bizi çok mutlu ediyor. Onun Senegalli ve Afrikalı kadınlara desteğini hayranlıkla izliyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş şemsiye tutulmasını istemedi