Yapıştırıcı sıçrayınca göz kapakları kapandı: Doktor müdahalesiyle açıldı

Yaşadıklarını anlatan Rüzgar Yaşar Bulut, “Öğretmenimiz bize elektrik devresi yapma ödevi vermişti. Babamla pazar günü malzemeleri almıştık. Pazartesi akşamı ben yapıyordum hepsini, bir yeri yapıştırmam gerekiyordu. Yapıştırıcıyı açtım, açamadım daha doğrusu. Makasla kesmeye çalıştım, olmadı. Mutfağa gittim. Bıçakla bastırarak ucunu açmaya çalıştım. Kestiğim gibi hepsi gözüme kaçtı. Biraz panik oldum. Yüzümü sıcak suyla 10 dakika kadar yıkadım. Annem de ambulansı aramıştı. Hastanede açtılar gözümü. Gözümü kaybedebilirdim ama doktorlar son anda iyileştirdi, şu an durumum iyi” diye konuştu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül, “Çocukluk grubu yaş travmaları özellikle çok sık karşılaştığımız hasta grubu. Mevcut vakamızda da hastamızın gözüne Japon yapıştırıcısı kaçmıştı ve ekip arkadaşlarım hastayı bu şekilde değerlendirdiler. Hastanın göz kapaklarını birbirine tamamen yapışık olduğu gözlendi. Kapakların kirpikli kısmından özellikle makasla ayırma işlemi yapıldı. Sonra yapılan değerlendirmede hastanın kornea tabakasında, gözünün önündeki saydam tabakada herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Bu bizim hastamız için esasında bir şanstı. Çünkü bu tarz durumlarda bazen kornea tabakasında da çeşitli hasarlar ortaya çıkabiliyor. Ebeveynlere özellikle bu tarz durumlarla karşılamamak için Japon yapıştırıcısı temasından uzak durdurmaları noktasında uyarmak isterim, çünkü bu temas sonrası yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Doğrudan bir göz hekimine başvurup detaylı muayene sonrası tedavi yapılmaları gerekmektedir” dedi.