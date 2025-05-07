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Yapıştırıcı sıçrayınca göz kapakları kapandı: Doktor müdahalesiyle açıldı

Yapıştırıcı sıçrayınca göz kapakları kapandı: Doktor müdahalesiyle açıldı

10:577/05/2025, Çarşamba
DHA
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Rüzgar Yaşar Bulut.
Rüzgar Yaşar Bulut.

Diyarbakır'da sağ gözüne, açmaya çalıştığı yapıştırıcı sıçrayan ve göz kapağı kapanan 5'inci sınıf öğrencisi Rüzgar Yaşar Bulut, hastanede yapılan müdahaleyle tekrar sağlığına kavuştu. Rüzgar, “Yapıştırıcıyı açamadım. Makasla kesmeye çalıştım, olmadı. Mutfağa gittim. Bıçakla bastırarak ucunu açmaya çalıştım. Kestiğim gibi hepsi gözüme kaçtı. Biraz panik oldum. Yüzümü sıcak suyla 10 dakika kadar yıkadım. Annem de ambulansı aramıştı. Hastanede açtılar gözümü. Gözümü kaybedebilirdim ama doktorlar son anda iyileştirdi, şu an durumum iyi” dedi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4022'nci Sokak'ta oturan Bulut ailesinin oğulları Sait Paşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Rüzgar Yaşar Bulut (11), 5 Mayıs akşamı teknik iş dersine hazırlık yaptığı sırada açmaya çalıştığı yapıştırıcı, sağ gözüne sıçradı.


İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rüzgar, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül ve ekibinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.


‘O KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Yaşadıklarını anlatan Rüzgar Yaşar Bulut, “Öğretmenimiz bize elektrik devresi yapma ödevi vermişti. Babamla pazar günü malzemeleri almıştık. Pazartesi akşamı ben yapıyordum hepsini, bir yeri yapıştırmam gerekiyordu. Yapıştırıcıyı açtım, açamadım daha doğrusu. Makasla kesmeye çalıştım, olmadı. Mutfağa gittim. Bıçakla bastırarak ucunu açmaya çalıştım. Kestiğim gibi hepsi gözüme kaçtı. Biraz panik oldum. Yüzümü sıcak suyla 10 dakika kadar yıkadım. Annem de ambulansı aramıştı. Hastanede açtılar gözümü. Gözümü kaybedebilirdim ama doktorlar son anda iyileştirdi, şu an durumum iyi” diye konuştu.


‘KORNEA VE GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ SAYDAM TABAKADA HASAR YOK'

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül, “Çocukluk grubu yaş travmaları özellikle çok sık karşılaştığımız hasta grubu. Mevcut vakamızda da hastamızın gözüne Japon yapıştırıcısı kaçmıştı ve ekip arkadaşlarım hastayı bu şekilde değerlendirdiler. Hastanın göz kapaklarını birbirine tamamen yapışık olduğu gözlendi. Kapakların kirpikli kısmından özellikle makasla ayırma işlemi yapıldı. Sonra yapılan değerlendirmede hastanın kornea tabakasında, gözünün önündeki saydam tabakada herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Bu bizim hastamız için esasında bir şanstı. Çünkü bu tarz durumlarda bazen kornea tabakasında da çeşitli hasarlar ortaya çıkabiliyor. Ebeveynlere özellikle bu tarz durumlarla karşılamamak için Japon yapıştırıcısı temasından uzak durdurmaları noktasında uyarmak isterim, çünkü bu temas sonrası yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Doğrudan bir göz hekimine başvurup detaylı muayene sonrası tedavi yapılmaları gerekmektedir” dedi.

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