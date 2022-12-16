Özgün İstinaf nedir, ne kadar sürer? (TDKya göre kısaca anlamı)
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İstinaf nedir, ne kadar sürer? (TDK'ya göre kısaca anlamı)

Hukuk terimi olan istinaf TDK’da, davanın yeni baştan ele alınarak, ilk davada ortaya konan delillerin istinaf mahkemesince tekrar incelenmesini sağlayan bir kanun yolu olarak tanımlanır. Bir üst mahkeme tarafından denetim yapan istinaf mahkemesi alınan kararı ikinci kez denetler. Peki istinaf ne kadar sürer? Dosya istinafa giderse ne olur? İstinaf ve temyiz arasındaki fark nedir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstinaf nedir, ne kadar sürer? (TDKya göre kısaca anlamı)
İstinaf

Hukukta sıkça kullanılan istinaf terimi insanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Arapça kökenli olan istinaf kelimesi ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

İSTİNAF NE KADAR SÜRER?

İstinaf sonuçlanması, karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli olarak kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara bildirilir ve istinaf süresi başlamış olur. Eğer İstinaf süresi içerisinde başvuru yapılmaz ise dosya 2 ay da sonuçlanmaktadır.

DOSYA İSTİNAFA GİDERSE NE OLUR?

Birinci derece mahkemenin aldığı karara karşılık istinafa gidilmesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) dava ile ilgili olarak vakayı ve olayı yeniden değerlendirerek denetler. Bu süreçte tanıklar yeniden dinlenebilir, deliller de yeniden toplatılabilir.

İSTİNAF MAHKEMESİ DURUŞMA YAPAR MI?

İstinaf mahkemesi, dosya üzerinden inceleme yapmak yerine duruşma açarak da istinaf incelemesi yapabilir. Duruşmalı inceleme için bir talep olmasına gerek yoktur.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONARSA NE OLUR?

İstinaf mahkemesi ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkınsa “esastan red” kararı verir ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” verir. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay'a Temyiz Başvurusu yapılabilir.

TEMYİZ VE İSTİNAF FARKI

Temyiz, ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur.

Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askerî Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur.

Temyiz, istinaf kanun yolu aşamasından geçmiş ve bir daha istinaf başvuru yolu kapanmış bir karara karşı yapılan, ve kararın sadece hukuki sebepler açısından incelenmesini sağlayan kanun yoludur. Yani gerçek anlamıyla temyizde artık deliller incelenmez. Sadece davadaki soruna doğru hukuk kuralının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.

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