Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir?

Asgari ücrete Temmuz ara zammı olarak yüzde 34 oranında yapılan zammın ardından kıdem tazminatı ücretleri de değişti. Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tavan ücretinin ne kadar olduğunu ve şartların neler olduğu merak ederek araştırıyor. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ve şartları.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücrete yüzde 34 oranındaki ara zamla beraber kıdem tazminatı de değişti. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde iken 13.410 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İşçinin, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamasında, işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınıyor.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılır.







