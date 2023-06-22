|
Özgün

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

Kıdem tazminatı tavan ücreti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asgari ücrete yaptığı zam sonrasında gündemde yer aldı. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işine son verilmesi durumunda çalıştığı yıl sayısı kadar aldığı brüt maaş olarak biliniyor. Bu kapsamda Haziran ayında gelen zamla beraber kıdem tazminatı tavan ücretleri de değişmiş oldu. Peki Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? İşte detaylar.

11:25 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir?

Asgari ücrete Temmuz ara zammı olarak yüzde 34 oranında yapılan zammın ardından kıdem tazminatı ücretleri de değişti. Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tavan ücretinin ne kadar olduğunu ve şartların neler olduğu merak ederek araştırıyor. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ve şartları.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücrete yüzde 34 oranındaki ara zamla beraber kıdem tazminatı de değişti. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde iken 13.410 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İşçinin, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamasında, işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınıyor.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılır.


EYT emeklilik kıdem tazminatı yeni yılda ne kadar oldu? 2023'te emekli olanlar ne kadar tazminat alacak?
EYT emeklilik kıdem tazminatı yeni yılda ne kadar oldu? 2023'te emekli olanlar ne kadar tazminat alacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücretin net 8500 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olacak. Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olacak vatandaşlar ise asgari ücretin belli olmasından sonra kıdem tazminatı tutarlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Peki 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte EYT emeklilik 2023 kıdem tazminatı hesaplaması.


#kıdem tazminatı
#asgari ücret
#tavan ücret
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İçişleri Bakanı yardımcıları kim oldu?