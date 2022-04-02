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Özgün Kocaeli İmsakiye 2022 Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kocaeli İmsak Vakti
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Kocaeli İmsakiye 2022: Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kocaeli İmsak Vakti

2022 Kocaeli İmsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İşte Kocaeli İmsakiye 2022: Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kocaeli İmsak Vakti, Kocaeli iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi içeriğimizde yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli İmsakiye: 2022 Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını yapacaklar. Peki Kocaeli sahura kaçta kalkacak, iftar saati ne zaman? İşte, Kocaeli iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgisi.

KOCAELİ İMSAKİYESİ 2022

KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Konya İmsakiye 2022: Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti
ÖZGÜN
Konya İmsakiye 2022: Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti

Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti
ÖZGÜN
Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti

Kastamonu İmsakiye 2022: Kastamonu İftar Vakti - Kastamonu Sahur Vakti - Kastamonu İmsak Vakti
ÖZGÜN
Kastamonu İmsakiye 2022: Kastamonu İftar Vakti - Kastamonu Sahur Vakti - Kastamonu İmsak Vakti
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