Kocaeli İmsakiye 2022: Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kocaeli İmsak Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını yapacaklar. Peki Kocaeli sahura kaçta kalkacak, iftar saati ne zaman? İşte, Kocaeli iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgisi.
KOCAELİ İMSAKİYESİ 2022
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba