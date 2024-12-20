KPSS 2024 nitelik kodları, ÖSYM tercih kılavuzunda yer aldı. KPSS 2024/2 yerleştirme başvuruları 19 Aralık 2024 Perşembe günü itibarıyla başladı. Süreç 26 Aralık'ta tamamlanacak.

KPSS 2024 NİTELİK KODLARI

2001 NİTELİK KODU: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

3001 NİTELİK KODU: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak

4001 NİTELİK KODU: Herhangi bir lisans programından mezun olmak

3019 NİTELİK KODU: Ebelik önlisans programından mezun olmak.

3003 NİTELİK KODU: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

7247 NİTELİK KODU: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

3173 NİTELİK KODU: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak

7315 NİTELİK KODU: İCRA MEMURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait bu kadroyu tercih edecek adayların, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. (Öğrenim şartını taşıyan, bunun yanında 11 Temmuz 1994 ve sonrasında doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler. 10 Temmuz 1994 tarihinde ve öncesinde doğanlar 30 yaşını

doldurduğundan bu kadroyu tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)

7321 NİTELİK KODU: APRON MEMURU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Apron Memuru pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir;

a) Renk körlüğü, ileri derecede işitme kaybı/görme bozukluğu, epilepsi, kekemelik vb. biyolojik rahatsızlığı

bulunmamak,

b) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak,

c) “a” ve “b” maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde Apron Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu Raporu" almış olmak.

6225 NİTELİK KODU

Başvuru şartları arasında “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebilecekler. Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak

değerlendirilecektir.

7368 NİTELİK KODU

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7322 NİTELİK KODU: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7300 nitelik kodunun kullanıldığı pozisyonlarda görev yapacakların vardiyalı çalışıp çalışmayacakları veya vardiya şekilleri atandıkları havalimanının çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir. Adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 3293 ve 3297 nitelik kodlarının kullanıldığı Tekniker

(Elektronik) pozisyonuna atanacak adayların, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekmektedir;

a) İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından en az 50 puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilen ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bulunan bir kurs merkezinden İngilizce dilinde orta düzey dil eğitim sertifikasına sahip olmak,

c) Ortaöğrenimi ya da yükseköğrenimi sırasında İngilizce dilinde hazırlık sınıfı okumuş olduğunu belgelemek.

7326 NİTELİK KODLARI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 24 üncü maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup,

Hazine ve Maliye Bakanlığının kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.











