İslam dünyasında en değerli gecelerden biri de şüphesiz Miraç Kandili gecesidir. Her sene olduğu gibi bu özel günde ibadetler artarak devam edecek. Miraç Kandili'nin önemini ve bu sene hangi güne denk geldiğini haberimizden paylaşıyoruz. İşte 2025 Miraç Kandili zamanı ve Miraç olayı ile ilgili bilgiler...





MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili bu sene 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446) gününe denk gelmektedir.





MİRAÇ OLAYI NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?





Diyanet'ten alınan bilgilere göre, İsra ve miraç olayların nasıl meydana geldiği hakkında islam alimleri farklı görüşler ortaya koymuştur. Bazıları hem beden hem de ruhla gerçekleştiğini söylerken, bir kısım alimler ise Efendimizin bedeninin yatağından ayrılmadığını sadece ruhla vukuu bulduğunu ifade etmişlerdir.





Hadis kaynakları ile siyer kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; Rabbi sevgilisine bir takım manevi ihsanlarda bulundu.

MİRACIN MANEVİ BOYUTU





Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır.





Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.





Mirâç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir.





Mirâç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Zira Kudüs, bizim gözbebeğimizdir, dilimizdeki dua, yüreğimizdeki yaradır. Kudüs ve Mescid-i Aksâ, bize Peygamberimizin emanetidir. Bizler biliriz ki, mümin mirâçsız, mirâç da Mescid-i Aksâ’sız olmaz.





Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren mirâç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır.





Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir.





Mirâcı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder.





Mirâcı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir.





Kardeşlerim!





Rabbimiz, İsrâ Sûresinde koyduğu ilahî ilkelerle hem iman hem de ahlâk bakımından kemale ermemizi murat eder.





İsrâ suresi bize;





-Allah’a ortak koşmamayı, yalnız O’na ibadet edip yalnız O’ndan yardım istemeyi,





-Anne ve babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı öğütler.





-Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan da olmamayı tavsiye eder.





-Bu surede anlatıldığına göre, bir mümini mirâç misali yüceltecek olan, geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir. Zinaya yaklaşmamaktır. Kimsenin canına kıymamaktır. Yetimin malına el uzatmamaktır. Verdiği sözü yerine getirmektir. Ölçü ve tartıda noksanlık yapmamaktır. Doğruluk üzere olmaktır. Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek, kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürümemektir. Kibirlenmemek ve gururlanmamaktır. Çünkü bütün bunlar Rabbimizin sevmediği şeylerdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mirâçtan bize hediyelerle dönmüştür;





“Gözümün nuru” diye nitelediği beş vakit namaz, mirâç hediyelerinin ilkidir. Namaz bizim mirâcımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız, en hayırlı amelimizdir.





Miracın ikinci hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.





Miracın üçüncü hediyesi ise, “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz:





رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {286}





“Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”





KANDİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ





1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli

7. Bol bol zikir yapılmalı.

8. Üzerimizde hakkı olanlarla helalleşip rızaları alınmalı.

9.Küs ve dargın olanlar barışmalı ve barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10.Rahmet ikliminden istifade için Rahmanın kapısı çalınmalı dua anahtarırla rahmet kapısından içeri girip Rahmanın rahmeti istenmeli

11.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13.Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

14.Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakat yerine getirilmeli.

15.Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon vb. vasıtalarla tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

16.Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.





2025 KANDİL TARİHLERİ





Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)







