MSÜ SONUÇ TAKVİMİ 2025: MSÜ sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tercihlerinin yapılmasıyla birlikte, adaylar sonuçları merakla bekliyor. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavına katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar için tercih süreci başladı. Tercihler, belirli bir süre zarfında alındı ve MSÜ tercihleri için son günün yaklaşmasıyla birlikte, tercihlerin sona erip ermediği sorusu gündemde yer alıyor. MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve son başvuru tarihleri hakkında kesin bilgiler için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, bugün MSÜ tercihleri için son gün mü? İşte, MSÜ tercih sonuçları ve başvuru süreciyle ilgili son gelişmeler.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tercihlerinin sonlanmasının ardından, adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-MSÜ tercih sonuçlarının ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak, kesin tarih için ÖSYM'nin yapacağı duyuru takip edilmelidir.
MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih süresi 21 Nisan 2025 tarihi akşamına kadar uzatılmıştı. Adaylara verilen süre dün sona erdi.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.