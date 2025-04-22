MSÜ SONUÇ TAKVİMİ 2025: MSÜ sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tercihlerinin sonlanmasının ardından, adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-MSÜ tercih sonuçlarının ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak, kesin tarih için ÖSYM'nin yapacağı duyuru takip edilmelidir.